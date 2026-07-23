Dem FC St.Gallen gelingt ein Traumstart in die Fussball-Saison 2026/27. Im Hinspiel der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation gewinnt Grün-Weiss gegen das grosse Benfica Lissabon verdient mit 2:1.

Tom Gaal avancierte in der 80. Minute zum Matchwinner. Der Innenverteidiger kam nach einem Freistoss von Lukas Daschner im Strafraum ungedeckt zum Kopfball und nickte zum umjubelten Siegtreffer ein.

Zuvor hatte St.Gallen bereits in der ersten Halbzeit gezeigt, dass der Favorit verwundbar ist. Aliou Baldé brachte die Gastgeber nach 37 Minuten mit einem sehenswerten Abschluss aus spitzem Winkel in Führung und sorgte damit für die erste Gefühlseruption im ausverkauften Sitterstadion.

Benfica, letzte Saison mit dem zu Real Madrid zurückgekehrten José Mourinho an der Seitenlinie in der heimischen Meisterschaft ohne eine einzige Niederlage im 3. Schlussrang, reagierte allerdings noch vor der Pause. Rafa Silva nutzte einen der wenigen gelungenen Angriffe der in der Vorbereitung noch nicht so weit fortgeschrittenen Portugiesen und glich zum 1:1 aus.

Tom Gaal (links) liess das Sitterstadion mit seinem Tor zum 2:1 beben. KEYSTONE

Verdienter Hinspiel-Sieg

Über die gesamte Partie gesehen ging der St.Galler Erfolg absolut in Ordnung. Die Mannschaft von Trainer Enrico Maassen trat mutig auf, setzte Benfica mit intensivem Pressing zu und liess den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zwar vermehrt die Kontrolle, klare Chancen blieben aber selten. Goalie Lawrence Ati Zigi zeichnete sich mehrfach aus, meist mit starken Paraden nach Distanzschüssen der Portugiesen, die unter anderem ohne die norwegische WM-Entdeckung Andreas Schjelderup antraten.

Trotz des grossen Erfolgs, der sich in der Klubhistorie nicht sehr weit hinter dem Sieg über Chelsea nach dem Meistertitel 2001 einreiht, bleibt Benfica im Rückspiel der Favorit. Mit dem 2:1-Heimsieg hat sich der Schweizer Cupsieger aber die Möglichkeit geschaffen, in Lissabon für eine europäische Überraschung zu sorgen.

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St.Gallen – Benfica Lissabon 2:1 (1:1)

17'179 Zuschauer (ausverkauft). – SR Pairetto (ITA). – Tore: 37. Baldé 1:0. 44. Rafa Silva 1:1. 80. Gaal 2:1.

St.Gallen: Ati Zigi; Gaal, Stanic (93. Ruiz), Okoroji; Vandermersch, Görtler, Daschner, Boukhalfa (72. Frokaj), Stevanovic; Witzig (72. Hunziker), Baldé (72. Besio).

Benfica Lissabon: Trubin; Bah, Antonio Silva, Lenglet, Dahl; Figueiredo (66. Barrenechea), Manu Silva (84. Rego); Rafa Silva, Sudakow, Kaminski (66. Gouveia); Pavlidis (76. Ivanovic).

Bemerkungen: Benfica Lissabon u.a. ohne Schjelderup (Pause nach WM).