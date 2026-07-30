Der FC St.Gallen will am Donnerstag in der Europa-League-Quali eine kleine Sensation schaffen. Die Reise nach Lissabon gestaltet sich für die Espen allerdings komplizierter als gedacht.

Der Weg in die Europa League ist lang. Doch der FC St.Gallen hat am Donnerstag die Chance, überraschend in die dritte und vorletzte Quali-Runde vorzustossen. Nach dem überzeugenden 2:1-Heimsieg reicht dem Schweizer Vertreter im Rückspiel ein Remis, um das grosse Benfica Lissabon auszuschalten.

Bereits die Anreise bringt für die Ostschweizer aber unerwartete Herausforderungen. Durch die verheerenden Waldbrände in Frankreich und Spanien entsteht ein Flugchaos. Das Flugzeug der St.Galler wird kurzfristig auf einen Umweg über Strassburg und Paris umgeleitet und landet mit einer Stunde Verspätung in Portugal – allerdings nicht in Lissabon, sondern rund zwei Stunden entfernt auf einem zivil genutzten Militärflughafen, wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet.

So stand für die St.Galler Mannschaft nach dem Flug noch eine Fahrt durch den Alentejo an, die heisseste und trockenste Region des Landes. Wegen eines Unfalls musste dann auch der Bus umgeleitet werden und hatte Verspätung, bevor die Mannschaft gegen Mitternacht im Hotel angekommen sein dürfte.

Anpfiff zum Rückspiel ist am Donnerstag um 21 Uhr. Nicht mit dem Team angereist ist Lawrence Ati Zigi. Der Stammgoalie zog sich beim Meisterschaftsauftakt gegen den FC Zürich eine Oberschenkelzerrung zu und fällt gegen Benfica aus.

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