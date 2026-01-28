Die YB Frauen verpassen nach der Champions League auch den Europa Cup. Die Bernerinnen belegen beim Mini-Qualifikationsturnier in St. Pölten nach einem 1:3 gegen SeaSters Odessa den letzten Platz.

Am Mittwoch im Halbfinal war das Team von Trainerin Imke Wübbenhorst den Gastgeberinnen aus Niederösterreich nach 0:3-Rückstand mit 3:4 unterlegen. Und auch am Samstag im Spiel um Platz 3 geriet YB mit 0:3 ins Hintertreffen. Die Ukrainerinnen führten die Entscheidung nach der Pause herbei, als sie zwischen der 49. und 61. Minute gleich dreimal trafen. Ramona Bachmann konnte bei ihrem zweiten Teileinsatz für die Bernerinnen zehn Minuten nach ihrer Einwechslung nur noch Resultatkosmetik betreiben (71.).

So beendete der Schweizer Cup- und Playoff-Finalist der vergangenen Saison die Qualifikationsgruppe auf dem letzten Platz, was gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Ende der Europacup-Saison ist.