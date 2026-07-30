Die Mitglieder der Europäischen Fussball-Union UEFA drohen dem Weltverband FIFA Medienberichten zufolge geschlossen mit einem WM-Boykott, falls dieser den angekündigten Investorendeal durchzieht.

Darum geht's Gemäss übereinstimmenden Medienberichten sollen sich die 55 Mitglieder-Nationen der UEFA einig sein: Falls die FIFA den angekündigten Investorendeal durchzieht, nehmen sie nicht an der WM teil.

FIFA-Präsident Gianni Infantino beabsichtigt 20 Prozent der kommerziellen Rechte an den FIFA-Turnieren in ein neues Unternehmen auszulagern und damit über vier Milliarden Dollar von Investoren einzunehmen. Zusammenfassung erstellt mit

Das berichten unter anderem Sky News und die «Times». Demnach habe es darüber einen einstimmigen Beschluss der 55 europäischen Vertreter gegeben, der bei einem Dringlichkeitstreffen aufgrund der besonderen Situation gefallen sein soll. Ein offizielles Statement der UEFA gab es zunächst nicht.

Dabei geht es offenbar nicht nur um die Weltmeisterschaft der Männer im Jahr 2030, sondern auch um die Frauen-WM im kommenden Sommer in Brasilien. FIFA-Präsident Gianni Infantino, dessen Verband die überraschenden Pläne am Dienstag enthüllt hatte, gerät damit ordentlich unter Druck. Ohne die Europäer um Weltmeister Spanien, England, Frankreich und Deutschland würde die WM ihren sportlichen Wert komplett einbüssen.

Die FIFA hatte mitgeteilt, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils ihrer kommerziellen Rechte etwa an der Weltmeisterschaft eine Milliardensumme einspielen zu wollen. Laut übereinstimmenden Berichten setzte der Weltverband eine Frist für die Zustimmung zum geplanten Investorendeal und versprach im Gegenzug eine Sonderzahlung. Der Stichtag für die Zustimmung der 211 Verbände soll demnach der 19. September sein.

Infantino verteidigte den geplanten Einstieg externer Geldgeber als «einmalige Chance, die weltweite Entwicklung des Fussballs deutlich zu beschleunigen». Die UEFA sieht das komplett anders und hat deshalb massiven Widerstand angekündigt.