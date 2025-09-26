  1. Privatkunden
«Schockierende Nachricht» Ex-Arsenal-Talent (21) kracht während Fussballspiel in Betonmauer und stirbt

Sven Ziegler

26.9.2025

Billy Vigar verstirbt mit nur 21 Jahren.
Billy Vigar verstirbt mit nur 21 Jahren.
Arsenal FC

Der englische Fussball trauert: Der frühere Arsenal-Nachwuchsspieler Billy Vigar ist mit nur 21 Jahren an den Folgen eines tragischen Unfalls während eines Spiels verstorben.

Redaktion blue Sport

26.09.2025, 13:26

26.09.2025, 13:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Billy Vigar kollidierte während einer Partie von Chichester City mit einer Betonwand.
  • Der 21-Jährige lag mehrere Tage im künstlichen Koma und starb nun im Krankenhaus.
  • Arsenal und der englische Verband reagierten bestürzt auf die Nachricht.
Mehr anzeigen

Ein tragisches Unglück erschüttert den englischen Fussball: Der 21-jährige Billy Vigar, einst grosses Talent in der Nachwuchsabteilung des FC Arsenal, ist nach einer schweren Kopfverletzung gestorben.

Am vergangenen Wochenende spielte Vigar für seinen neuen Klub Chichester City in der Isthmian League. In der Anfangsphase der Partie prallte er bei dem Versuch, einen Ball im Spiel zu halten, gegen eine Betonwand am Spielfeldrand. Das Spiel wurde nach 15 Minuten abgebrochen.

Vigar wurde ins Krankenhaus eingeliefert, operiert und in ein künstliches Koma versetzt. Am Donnerstag bestätigte sein Verein, dass der Spieler den Verletzungen erlegen ist. «Seine Familie ist am Boden zerstört, dass dies passierte, während er den Sport ausübte, den er liebte», erklärte Chichester in einer Mitteilung.

Arsenal und FA reagieren tief betroffen

Vigar stammte aus Sussex und war mit 14 Jahren in die Akademie von Arsenal gewechselt. 2022 unterschrieb er einen Profivertrag, wurde jedoch ohne Einsatz an Derby County und Eastbourne verliehen, bevor er den Verein im Sommer 2024 verliess.

Arsenal würdigte ihn in einer Erklärung: «Alle bei Arsenal sind erschüttert über die schockierende Nachricht, dass Billy Vigar verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Billy.»

Auch der englische Fussballverband FA reagierte tief betroffen: «Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod von Billy Vigar.»

