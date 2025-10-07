  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zoff am Oktoberfest Ex-Bayern-Star Sané in Rangelei verwickelt: «Hätte gelassener reagieren müssen»

Patrick Lämmle

7.10.2025

Leroy Sané läuft es derzeit nicht nach Wunsch.
Leroy Sané läuft es derzeit nicht nach Wunsch.
Keystone

Im Sommer wechselte Leroy Sané von Bayern München zu Galatasaray Istanbul. Für das Oktoberfest kehrt er nach München zurück und wird prompt in eine Rangelei verwickelt.

Patrick Lämmle

07.10.2025, 09:41

07.10.2025, 09:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Leroy Sané wurde beim Oktoberfest in München von Gästen provoziert, was zu einem kurzen Handgemenge führt.
  • Auslöser der Auseinandersetzung waren laut Zeugen Beleidigungen gegen ihn und seinen aktuellen Verein Galatasaray Istanbul.
  • Sané zeigte sich im Nachgang einsichtig und räumte ein, dass er gelassener hätte reagieren müssen.
Mehr anzeigen

Einem Bericht der «Bild» zufolge kam es am Sonntag beim Oktoberfest in München gegen 23.00 Uhr zu einem Handgemenge. Mittendrin: Profi-Fussballer Leroy Sané.

Mutmassliche Bayern-Fans hätten von einem Nebentisch Provokationen Richtung Sané geäussert. Zeugen zufolge wurde der 29-jährige Deutsche unter anderem mit «Scheiss Gala»-Rufen eingedeckt. Hintergrund: Im Sommer wechselte der Flügelflitzer von Bayern München zu Galatasaray Istanbul.

Sané habe die Provokateure daraufhin zur Rede gestellt. Dann sei es zu einem Handgemenge gekommen, das vom Sicherheitspersonal rasch aufgelöst worden sei.

Gegenüber der «Bild» erklärt Sané: «Ich wurde im Festzelt über einen längeren Zeitraum provoziert und persönlich beleidigt. Auch mein Verein Galatasaray wurde beleidigt.» Zur «Rangelei» sei es gekommen, nachdem er geschubst worden sei. Der Profifussballer gibt zu: «Ich hätte in dem Moment aber natürlich gelassener reagieren und auf Durchzug schalten müssen – das nehme ich für mich mit.»

Das könnte dich auch interessieren

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

Die Schweizer Nati ist mit zwei Siegen in die WM-Quali gestartet. Nun stehen die beiden Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien an. blue Sport Redaktor Jan Arnet ordnet ein.

06.10.2025

Meistgelesen

Russland läutet «Phase 0» ein – was der Kreml dahinter versteckt
Kandidat ruft Mutter an – dann beginnt der wahre Albtraum
Jetzt entscheidet sich, ob sich Trump die USA einverleiben kann
Tochter von Schrauben-Milliardär Würth stirbt überraschend
Trump knüpft Lieferung von Tomahawk-Raketen an Bedingungen +++ Selenskyj attackiert Schweiz

Fussball-Videos

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

06.10.2025

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Gleichzeitig wie die A-Nati in der WM-Quali, spielt unsere U21-Nati gegen Island und die Färöer um die EM-Teilnahme. blue Sport trifft Shootingstar Marc Giger kurz vor dem Zusammenzug.

06.10.2025

Ankunft der Nati-Stars in St. Gallen

Ankunft der Nati-Stars in St. Gallen

Am Montagnachmittag erfolgte in St.Gallen der Nati-Zusammenzug im Hinblick auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Schweden und Slowenien.

06.10.2025

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

Die Schweizer Nati ist mit zwei Siegen in die WM-Quali gestartet. Nun stehen die beiden Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien an. blue Sport Redaktor Jan Arnet ordnet ein.

06.10.2025

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Bis vor ein paar Monaten kickt Lucas Ferreira noch in der U19 des FC Luzern. Dann wird er kurzfristig ins Trainingslager der 1. Mannschaft geholt – und legt seither einen steilen Aufstieg hin.

03.10.2025

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Ankunft der Nati-Stars in St. Gallen

Ankunft der Nati-Stars in St. Gallen

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Mehr Videos

Fussball-News

Pressekonferenz im Video. Das sagt Nati-Neuling Jaquez vor den WM-Quali-Spielen

Pressekonferenz im VideoDas sagt Nati-Neuling Jaquez vor den WM-Quali-Spielen

Pass geklaut. Holland-Torjäger Depay steckt in Brasilien fest

Pass geklautHolland-Torjäger Depay steckt in Brasilien fest

«Entscheid ist eine Ausnahme». Barça und Milan mit Ligaspiel in den USA und Australien

«Entscheid ist eine Ausnahme»Barça und Milan mit Ligaspiel in den USA und Australien

Shootingstar Marc Giger. «Meine Nati-Ziele? Gewinnen, gut spielen und vielleicht skoren»

Shootingstar Marc Giger«Meine Nati-Ziele? Gewinnen, gut spielen und vielleicht skoren»

Neuer -Trainer Job für Italiener. Ex-Weltmeister Fabio Cannavaro übernimmt Usbekistan

Neuer -Trainer Job für ItalienerEx-Weltmeister Fabio Cannavaro übernimmt Usbekistan