Leroy Sané läuft es derzeit nicht nach Wunsch. Keystone

Im Sommer wechselte Leroy Sané von Bayern München zu Galatasaray Istanbul. Für das Oktoberfest kehrt er nach München zurück und wird prompt in eine Rangelei verwickelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leroy Sané wurde beim Oktoberfest in München von Gästen provoziert, was zu einem kurzen Handgemenge führt.

Auslöser der Auseinandersetzung waren laut Zeugen Beleidigungen gegen ihn und seinen aktuellen Verein Galatasaray Istanbul.

Sané zeigte sich im Nachgang einsichtig und räumte ein, dass er gelassener hätte reagieren müssen. Mehr anzeigen

Einem Bericht der «Bild» zufolge kam es am Sonntag beim Oktoberfest in München gegen 23.00 Uhr zu einem Handgemenge. Mittendrin: Profi-Fussballer Leroy Sané.

Mutmassliche Bayern-Fans hätten von einem Nebentisch Provokationen Richtung Sané geäussert. Zeugen zufolge wurde der 29-jährige Deutsche unter anderem mit «Scheiss Gala»-Rufen eingedeckt. Hintergrund: Im Sommer wechselte der Flügelflitzer von Bayern München zu Galatasaray Istanbul.

Sané habe die Provokateure daraufhin zur Rede gestellt. Dann sei es zu einem Handgemenge gekommen, das vom Sicherheitspersonal rasch aufgelöst worden sei.

Gegenüber der «Bild» erklärt Sané: «Ich wurde im Festzelt über einen längeren Zeitraum provoziert und persönlich beleidigt. Auch mein Verein Galatasaray wurde beleidigt.» Zur «Rangelei» sei es gekommen, nachdem er geschubst worden sei. Der Profifussballer gibt zu: «Ich hätte in dem Moment aber natürlich gelassener reagieren und auf Durchzug schalten müssen – das nehme ich für mich mit.»

