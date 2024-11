Silvan Wallner wurde 2022 mit dem FC Zürich Meister. Keystone

Silvan Wallner, ehemaliger Verteidiger des FC Zürich, hat offenbar mit nur 22 Jahren seine Karriere beendet. Der Grund dafür liegt in seinem Glauben, der mit den Anforderungen einer Profi-Karriere nicht vereinbar ist.

Trotz erfolgreichem Start beim österreichischen Klub Blau-Weiss Linz und ersten Einsätzen in der U21-Nati hat sich Wallner offenbar aus religiösen Gründen gegen die Profi-Karriere entschieden.

2022 wurde der Verteidiger mit dem FC Zürich Meister. Mehr anzeigen

Erst Anfang September wagte Wallner den Schritt ins Ausland und wechselte vom FCZ zum österreichischen Bundesligisten Blau-Weiss Linz. Doch nach nur wenigen Wochen ist sein Engagement dort offenbar schon wieder vorbei. Wie der «Blick» berichtet, hat der junge Verteidiger völlig überraschend beschlossen, seine Laufbahn im Profisport mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Eine Verletzung ist jedoch nicht der Auslöser für diesen Entschluss. Wallner habe sich aus Überzeugung und auf Basis seines Glaubens zu diesem Schritt entschlossen, heisst es. Er ist Mitglied der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die den Samstag als heiligen Ruhetag betrachtet, der für die Gemeinschaft mit Gott reserviert ist. Arbeit und auch das Fussballspielen sind an diesem Tag nicht erlaubt.

Offiziell kommuniziert ist das Karriereende noch nicht. Auch auf den Social-Media-Kanälen des 22-Jährigen deutet nichts auf einen plötzlichen Rücktritt hin.

Schweizer Meister und U21-Nati-Spieler

Nach seinem Wechsel im Sommer avancierte Wallner in Oberösterreich schnell zum Stammspieler. Doch am vergangenen Wochenende fehlte er erstmals im Kader, offiziell aufgrund einer Krankheit, wie Blau-Weiss Linz mitteilte. Weitere Informationen gibt es vom Klub zurzeit nicht.

Wallner stammt aus dem Nachwuchs des FC Zürich und bestritt insgesamt 51 Partien für die Profis. In der Meistersaison 2021/2022 gehörte er zum Team. Noch im September lief der Zürcher für die Schweizer U21-Nati gegen Albanien (1:2) auf.

Wallners Rücktritt erinnert an den früheren Nationalstürmer und heutigen Co-Trainer des FC Zürich, Johan Vonlanthen. Auch er ist Anhänger der Siebenten-Tags-Adventisten. Als Vonlanthen 2011 nach Kolumbien wechselte, liess er eine Klausel in seinen Vertrag aufnehmen, die ihn von Einsätzen am Samstag befreite.

