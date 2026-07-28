Gemunkelt wurde es schon vor Wochen, jetzt ist es offiziell: Ex-FCZ-Sportchef Marinko Jurendic wird Chief Sports Officer beim Schweizerischen Fussballverband.

Darum geht’s Marinko Jurendic wird erster Chief Sports Officer des Schweizerischen Fussballverbands und übernimmt die Gesamtverantwortung für die sportliche Ausrichtung.

Er führt künftig Männer- und Frauen-Nationalteams sowie den Nachwuchs unter einer gemeinsamen Leitung.

Zu seinen ersten Aufgaben gehört die Suche nach der Nachfolge von Nati-Direktor Pierluigi Tami, der bald pensioniert wird. Zusammenfassung erstellt mit

Marinko Jurendic übernimmt beim Schweizerischen Fussballverband die neu geschaffene Funktion des Chief Sports Officer (CSO). Der 48-Jährige wird damit künftig die gesamte sportliche Ausrichtung des Verbands verantworten. Er wird seine neue Funktion ab 17. August 2026 übernehmen.

Mit der Ernennung besetzt der SFV die Schlüsselposition erstmals. Verbandspräsident Peter Knäbel hatte den Posten nach seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer geschaffen, um die sportlichen Bereiche unter einer gemeinsamen Leitung zu bündeln. Künftig fallen sowohl die Männer- und Frauen-Nationalteams als auch der Nachwuchs in Jurendics Verantwortungsbereich. Organisatorisch ist die Funktion auf derselben Ebene angesiedelt wie das Generalsekretariat unter Robert Breiter. Die Bereiche Frauen und Nachwuchs waren bislang Breiter unterstellt.

«Mit Marinko Jurendic gewinnen wir exakt jene Persönlichkeit, die grosse Fachkompetenz mit hoher Glaubwürdigkeit sowie einen reichhaltigen Erfahrungsschatz für den Schweizer Fussball vereint. Er kennt den SFV und die Herausforderungen wie die nach der erfolgreichen WM gestiegenen Ansprüche des modernen Fussballs bestens», wird SFV-Präsident Peter Knäbel in einer Medienmitteilung des SFV zitiert.

Jurendic sagt: «Die Rückkehr zum SFV ist mir Ehre und Freude zugleich. (...) Die Position des CSO bietet die grosse Chance, die sportlichen Bereiche enger zusammenzuführen, zu verbinden und eine gemeinsame sportliche Ausrichtung über alle Stufen hinweg zu entwickeln. Unser Anspruch muss es sein, die besten Voraussetzungen für die Entwicklung unserer Talente und für den nachhaltigen Erfolg des Schweizer Fussballs zu schaffen. Das funktioniert, wie wir bei der WM gerade erleben durften, nur im Teamplay.»

Zuletzt in der Bundesliga tätig

Jurendic bringt reichlich Erfahrung aus dem Profi-Fussball mit. Zuletzt war er Sportdirektor beim Bundesligisten FC Augsburg. Während seiner zweijährigen Amtszeit erzielte der Klub auf dem Transfermarkt einen Überschuss von rund 45 Millionen Euro. Vor einem Jahr musste Jurendic den Verein im Zuge einer sportlichen Neuausrichtung verlassen.

Zuvor hatte der gebürtige Bosnier, der in der Zentralschweiz aufwuchs, drei Jahre lang als Sportchef des FC Zürich gearbeitet und den Klub 2022 zum Meistertitel geführt. Seine Trainerkarriere führte ihn unter anderem zum SC Kriens und zum FC Aarau. Zudem kennt er den SFV bereits aus eigener Erfahrung: Dort war der ausgebildete Lehrer früher als Assistent des Technischen Direktors sowie als Stürmertrainer tätig.

Jurendic gilt als analytischer und detailorientierter Fussballfachmann mit besonderem Interesse an strategischen Fragen und der Weiterentwicklung von Strukturen. Genau diese Fähigkeiten soll er nun in seiner neuen Funktion einbringen.

Tami-Nachfolger wird gesucht

Auch seine persönliche Biografie könnte für den Verband von Vorteil sein. Als Doppelbürger kennt Jurendic die Herausforderungen rund um Spieler mit mehreren Nationalitäten aus eigener Erfahrung. Das Thema gewann zuletzt an Bedeutung, nachdem der SFV mit Leon Avdullahu und Albian Hajdari zwei vielversprechende Nachwuchsspieler an den Kosovo verloren hatte.

Seine Ernennung kommt daher nicht überraschend. Peter Knäbel soll Jurendic seit Längerem sehr schätzen. Viele hatten ihm nach seinem Engagement in Augsburg sogar den Sprung zu einem weiteren Klub in einer der europäischen Topligen zugetraut.

Stattdessen kehrt Jurendic nun in die Schweiz zurück. Zu seinen ersten Aufgaben gehört die Suche nach einer Nachfolge für Nati-Direktor Pierluigi Tami, der in den Ruhestand tritt. Zudem sind nach den Abgängen von Marc Hottiger als Leiter Nachwuchsentwicklung und U20-Nationaltrainer Gian-Luca Privitelli weitere wichtige Positionen im sportlichen Bereich neu zu besetzen.