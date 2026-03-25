  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesrat auf Instagram bedroht Ex-Fussballer Kay Voser steht wegen Drohungen vor Zürcher Gericht

SDA

25.3.2026 - 14:18

Kay Voser (links) spielte unter anderem beim FC Zürich, GC, Basel und Fulham Fussball. Am Mittwoch musste er wegen wüster Dorhungen vor Gericht. (Archivbild)
Kay Voser (links) spielte unter anderem beim FC Zürich, GC, Basel und Fulham Fussball. Am Mittwoch musste er wegen wüster Dorhungen vor Gericht. (Archivbild)
Keystone

Der ehemalige Spitzenfussballer Kay Voser ist in Bülach ZH wegen massiver Drohungen angeklagt. Er soll unter anderem Bundesrat Albert Rösti mit dem Tod bedroht haben. Voser hat eine psychische Erkrankung und soll therapiert werden.

Keystone-SDA

25.03.2026, 14:18

25.03.2026, 14:30

Die Anklage listet diverse Instagram-Videos auf, in denen Voser auf Englisch wirre Drohungen ausstiess und andere dazu aufforderte, gewisse Personen zu jagen und töten. Dabei wetterte er auch gegen die SVP und bezeichnete diverse Personen als «Nazis».

Bei den Aufnahmen sei er schwer krank gewesen, sagte er vor Gericht. «Leider habe ich diese Beiträge veröffentlicht». Der Ex-Profi und Fernseh-Fussballexperte machte seine psychische Erkrankung vor einigen Jahren öffentlich. Wegen der Drohungen sass der 39-Jährige im Herbst 2024 fast vier Monate in Untersuchungshaft.

Er ist unter anderem wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen angeklagt. Die Staatsaanwaltschaft fordert keine Strafe – wegen Vosers Schuldunfähigkeit. Das Gericht soll eine ambulante Massnahme aussprechen.

Meistgelesen

Iran greift USS Abraham Lincoln an und warnt USA vor Invasion mit Bodentruppen
Warum Google und Co. genau wissen, welche Pornos du schaust
Pro Senectute fordert verschärfte Vorschriften für ältere Autofahrer

Videos aus dem Ressort

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

25.03.2026

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

25.03.2026

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Nimmt die DFB-Elf die kommenden Länderspiele auf die leichte Schulter? DFB-Kapitän Joshua Kimmich erklärt, dass es bislang noch keine Videoanalyse zum Gegner gab und man die Chance nutzen wolle Abläufe auf dem Platz zu trainieren.

24.03.2026

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nach Jahren wieder im Stadion. Ottmar Hitzfeld zurück im «Joggeli»

Nach Jahren wieder im StadionOttmar Hitzfeld zurück im «Joggeli»

«Einstellung wichtiger als Qualität». Deutschland-Captain Kimmich mit Ansage vor dem Duell gegen die Schweiz

«Einstellung wichtiger als Qualität»Deutschland-Captain Kimmich mit Ansage vor dem Duell gegen die Schweiz

Dritter WM-Gegner der Nati gesucht. Remo Freuler: «Ich wünsche mir, dass Italien die Quali packt»

Dritter WM-Gegner der Nati gesuchtRemo Freuler: «Ich wünsche mir, dass Italien die Quali packt»