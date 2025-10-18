  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ex-Kapitän widerspricht Nagelsmann Gündogan: «Leroy Sané gehört in Deutschlands WM-Kader»

dpa

18.10.2025 - 11:30

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann (rechts) während der Heim-EM 2024 im Gespräch mit Ilkay Gündogan.
Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann (rechts) während der Heim-EM 2024 im Gespräch mit Ilkay Gündogan.
Bild: Keystone

Was wird aus Leroy Sané in der Nationalmannschaft? Ex-Kapitän Ilkay Gündogan hat eine klare Empfehlung für den Bundestrainer.

DPA

18.10.2025, 11:30

Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan sieht den Fall Leroy Sané anders als Bundestrainer Julian Nagelsmann. Geht es nach Gündogan, steht für seinen Teamkollegen demnächst ein DFB-Comeback auf dem Programm. «Er spielt jetzt nicht bei irgendeinem Verein, er spielt immer noch bei Galatasaray, also auf hohem Niveau. Für mich persönlich gehört Leroy in den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft 2026», sagte Gündogan dem «Kicker».

Nagelsmann hatte Anfang August die Nicht-Nominierung von Sané (29) so begründet: «Leroy spielt jetzt in einer Liga, die einen Tick schlechter ist als die deutsche. Er muss sich in der türkischen Liga jetzt beweisen, Tore schiessen. Ich erwarte keine Wunderdinge, aber schon eine gewisse Quote.» Der Offensivspieler war im Sommer vom FC Bayern in die Türkei gewechselt.

Ex-Kapitän fordert differenzierte Betrachtung

Gündogan sieht die Einsortierung nur über die Liga-Zugehörigkeit kritisch. «Spanien wurde sogar mit Aymeric Laporte aus der Saudi Pro League Europameister 2024. Auch bei Portugal und Frankreich gibt es solche Beispiele. Und ich finde die türkische Liga gar nicht schlecht bisher», stellte Gündogan klar. 

Die Bundesliga könne man auch nicht mit der Premier League vergleichen. «Dementsprechend muss man das alles auch ein bisschen differenziert betrachten», sagte Gündogan. Deutschland befindet sich nach den jüngsten zwei Siegen gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) wieder auf WM-Kurs. Beim Auswärtsspiel in Luxemburg am 14. November sowie drei Tage später gegen die Slowakei reichen zwei Siege, um im Sommer 2026 sicher dabei zu sein.

Das könnte dich auch interessieren

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Blerim Dzemaili erinnert sich im Gespräch mit blue Sport an seine Zeit bei Galatasaray Istanbul und erklärt, was den türkischen Spitzenklub einzigartig macht.

30.09.2025

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Seit 2022 ist Marwin Hitz die Nummer 1 beim FCB. Aber erst in der letzten Saison hat er seinen ersten «richtigen» Titel gewonnen. Mit blue Sport spricht der St.Galler über seinen ganz speziellen Werdegang.

17.10.2025

Meistgelesen

Sprengstofffabrik fliegt in die Luft +++ Presse-Stimmen zum geplanten Trump-Putin-Gipfel
Auto kollidiert mit Kleinbus – zwei Tote, ein Schwerverletzter
Rekordjagd bei Edelmetallen – lohnt es sich, jetzt noch einzusteigen?
Trumps Abschiebebehörde gerät ausser Kontrolle
Technische Störung bei Twint und E-Banking von UBS

Mehr aus dem Ressort

Test bei U20-WM. So funktioniert die neue «Challenge-Karte» der FIFA

Test bei U20-WMSo funktioniert die neue «Challenge-Karte» der FIFA

«My number one». Nati-Goalie Gregor Kobel zeigt erstmals sein Baby

«My number one»Nati-Goalie Gregor Kobel zeigt erstmals sein Baby

Keiner verdient mehr. Cristiano Ronaldo ist weiterhin der Krösus im Weltfussball

Keiner verdient mehrCristiano Ronaldo ist weiterhin der Krösus im Weltfussball

Baldige Rückkehr an die Seitenlinie?. Urs Fischer: «Die tägliche Arbeit auf dem Platz fehlt mir»

Baldige Rückkehr an die Seitenlinie?Urs Fischer: «Die tägliche Arbeit auf dem Platz fehlt mir»

Europa Cup. YB-Frauen stehen nach Rückspiel-Triumph im Achtelfinale

Europa CupYB-Frauen stehen nach Rückspiel-Triumph im Achtelfinale