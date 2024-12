Einst spielte Alexej Bugajew (r) gegen Cristiano Ronaldo (l). Nun ist er in Russlands Krieg gegen die Ukraine umgekommen. Keystone

Alexej Bugajew schafft es einst sogar in Russlands Nationalelf. Nach seiner Karriere wurde er kriminell und liess sich in Haft für den Krieg in der Ukraine anwerben – mit fatalem Ende.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ehemalige russische Nationalspieler Alexej Bugajew ist in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine gefallen.

Das bestätigt sein Vater in einem Interview am Sonntagabend.

Der siebenmalige Nationalspieler wurde demnach im Gefängnis von den russischen Streitkräften angeworben. Mehr anzeigen

Der ehemalige russische Nationalspieler Alexej Bugajew ist in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine gefallen. «Leider ist die Meldung vom Tod Alexejs wahr», sagte Iwan Bugajew, der Vater des 43-Jährigen, im Gespräch mit dem Internetportal «Sports.ru» am Sonntagabend und bestätigte damit die Todesnachricht. Der siebenmalige Nationalspieler wurde demnach im Gefängnis von den russischen Streitkräften angeworben.

Bugajew spielte als Verteidiger von 2001 bis 2010 in Russland professionell Fussball, unter anderem für Lokomotive Moskau und den FK Krasnodar. Für die russische Sbornaja kam er 2004 zu zwei Einsätzen bei der Europameisterschaft in Portugal. Er spielte gegen Cristiano Ronaldos Portugiesen und den späteren Europameister Griechenland.

2023 wurde er wegen versuchten Drogenhandels festgenommen und im September 2024 deswegen zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Dort wurde er von den Streitkräften als Soldat angeworben. Russland nutzt viele Strafgefangene, um seinen Krieg gegen die Ukraine führen zu können.

