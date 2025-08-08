Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

STORY: Wenige Tage nach der Ankündigung von Bundesliga-Zweitligist Fortuna Düsseldorf, den israelischen Stürmer Shon Weissman nicht zu verpflichten, betonte Trainer Daniel Thioune am Donnerstag, er konzentriere sich mit der Mannschaft auf die sportlichen Aufgaben. Daniel Thioune, Trainer Fortuna Düsseldorf: «Ich habe mich wirklich diese Woche nur mit dem sportlichen Bereich auseinandergesetzt und ich betone immer wieder, dass ich nur mit den Spielern arbeite, die uns zur Verfügung stehen. Und da schliesst sich an: Shon Weissman haben wir nicht verpflichtet, als Fortuna Düsseldorf. Und das schliesst natürlich dann nicht aus, dass wir noch einen weiteren Zugang bekommen müssen, weil ich finde, dass wir eine Offensive noch nicht optimal aufgestellt sind. Und deswegen kann ich nur so viel sagen, dass die, die mir jetzt zur Verfügung stehen, eine grosse Rolle spielen gegen Hannover. Und alles andere habe ich für mich und die Mannschaft auch in den letzten Tagen und Stunden ausgeblendet.» Fortuna-Fans hatten massive Kritik an den Plänen zur Verpflichtung von Weissman geäussert und auf Social-Media-Posts des Spielers zum Gaza-Krieg 2023 verwiesen. Weisman hatte die umstrittenen Kommentare gelöscht und sich in einem umfassenden Post zu der Kritik geäussert. Die deutsch-israelische Gesellschaft Düsseldorf kritisierte die Entscheidung des Vereins. Jürgen Sterzenbach, stellvertretender Vorsitzender, deutsch-israelische Gesellschaft Düsseldorf: «Das war unüberlegt. Die haben diese Entscheidung ja eigentlich getroffen – für den Spieler – und sind dann in letzter Minute eingeknickt. Aufgrund der antiisraelischen und antisemitischen Stimmung im Lande hier in Deutschland. Und das ist das grosse Problem. Ein Fussballverein hat eine grosse Vorbildfunktion, und der muss sich solch eine Entscheidung sehr reiflich überlegen.» Fortuna Düsseldorf stand nach Medienberichten kurz vor einer Vertragsunterzeichnung mit Weissman, der vom spanischen Klub Granada kommen sollte. Trainer Thioune kündigte an, sein Verein werde nun nach Alternativen suchen.

07.08.2025