Mit 74 Jahren Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner verstorben

SDA

8.8.2025 - 13:03

Leo Windtner (✝) im Jahr 2011 bei er Ernennung von Marcel Koller zum österreichischen Nationaltrainer.
Leo Windtner (✝) im Jahr 2011 bei er Ernennung von Marcel Koller zum österreichischen Nationaltrainer.
Bild: Keystone

Österreichs Fussball trauert um seinen früheren Verbandspräsidenten Leo Windtner. Der Oberösterreicher ist am Freitagvormittag bei einer Wanderung auf dem Naturfreundesteig am Traunstein verstorben.

Keystone-SDA

08.08.2025, 13:03

08.08.2025, 13:15

Dies bestätigte der Obmann der Bergrettung Gmunden, Stefan Oberkalmsteiner, der Nachrichtenagentur APA. Der Oberösterreicher hätte am 30. August seinen 75. Geburtstag gefeiert.

Windtner war vom 28. Februar 2009 bis zum 17. Oktober 2021 Präsident des Österreichischen Fussballbundes (ÖFB). In seine Amtszeit fiel unter anderem die Ernennung des Zürchers Marcel Koller zum Nationalcoach sowie 2016 die erstmalige Qualifikation für eine EM-Endrunde.

Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
Neues Virus breitet sich in China rasant aus – und sorgt für gespenstische Szenen
Pilatus stoppt Flugzeug-Lieferungen an die USA
Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS
Hauswart will Wespen loswerden – und setzt Sportcenter in Brand

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Anthony Racioppi spricht im Interview mit blue Sport über das schwierige letzte Jahr und seine neue Herausforderung im Wallis.

08.08.2025

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

STORY: Wenige Tage nach der Ankündigung von Bundesliga-Zweitligist Fortuna Düsseldorf, den israelischen Stürmer Shon Weissman nicht zu verpflichten, betonte Trainer Daniel Thioune am Donnerstag, er konzentriere sich mit der Mannschaft auf die sportlichen Aufgaben. Daniel Thioune, Trainer Fortuna Düsseldorf: «Ich habe mich wirklich diese Woche nur mit dem sportlichen Bereich auseinandergesetzt und ich betone immer wieder, dass ich nur mit den Spielern arbeite, die uns zur Verfügung stehen. Und da schliesst sich an: Shon Weissman haben wir nicht verpflichtet, als Fortuna Düsseldorf. Und das schliesst natürlich dann nicht aus, dass wir noch einen weiteren Zugang bekommen müssen, weil ich finde, dass wir eine Offensive noch nicht optimal aufgestellt sind. Und deswegen kann ich nur so viel sagen, dass die, die mir jetzt zur Verfügung stehen, eine grosse Rolle spielen gegen Hannover. Und alles andere habe ich für mich und die Mannschaft auch in den letzten Tagen und Stunden ausgeblendet.» Fortuna-Fans hatten massive Kritik an den Plänen zur Verpflichtung von Weissman geäussert und auf Social-Media-Posts des Spielers zum Gaza-Krieg 2023 verwiesen. Weisman hatte die umstrittenen Kommentare gelöscht und sich in einem umfassenden Post zu der Kritik geäussert. Die deutsch-israelische Gesellschaft Düsseldorf kritisierte die Entscheidung des Vereins. Jürgen Sterzenbach, stellvertretender Vorsitzender, deutsch-israelische Gesellschaft Düsseldorf: «Das war unüberlegt. Die haben diese Entscheidung ja eigentlich getroffen – für den Spieler – und sind dann in letzter Minute eingeknickt. Aufgrund der antiisraelischen und antisemitischen Stimmung im Lande hier in Deutschland. Und das ist das grosse Problem. Ein Fussballverein hat eine grosse Vorbildfunktion, und der muss sich solch eine Entscheidung sehr reiflich überlegen.» Fortuna Düsseldorf stand nach Medienberichten kurz vor einer Vertragsunterzeichnung mit Weissman, der vom spanischen Klub Granada kommen sollte. Trainer Thioune kündigte an, sein Verein werde nun nach Alternativen suchen.

07.08.2025

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

YB droht der Verlust von zwei wichtigen Spielern. Zachary Athekame steht bei Milan hoch im Kurs und Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia. Im Studio von blue Sport werden die Personalien diskutiert.

06.08.2025

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

Schweizer Bank soll Zahlungen blockieren. UEFA überweist Millionen an russische Klubs – Ukraine geht leer aus

Schweizer Bank soll Zahlungen blockierenUEFA überweist Millionen an russische Klubs – Ukraine geht leer aus

Fairplay statt WM-Final. Beachsoccer-Legende Dejan Stankovic über den grössten Fehler seiner Karriere

Fairplay statt WM-FinalBeachsoccer-Legende Dejan Stankovic über den grössten Fehler seiner Karriere

«Schuss zum Mond». England spottet über Kane-Penalty gegen Ex-Klub Tottenham

«Schuss zum Mond»England spottet über Kane-Penalty gegen Ex-Klub Tottenham