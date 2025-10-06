  1. Privatkunden
Neuer -Trainer Job für Italiener Ex-Weltmeister Fabio Cannavaro übernimmt Usbekistan

SDA

6.10.2025 - 16:48

Fabio Cannavaro an seiner ersten Medienkonferenz als Nationaltrainer von Usbekistan
Fabio Cannavaro an seiner ersten Medienkonferenz als Nationaltrainer von Usbekistan
Keystone

Fabio Cannavaro soll Usbekistans Nationalmannschaft WM-fit machen. Der italienische Weltmeister und Weltfussballer von 2006 übernimmt per sofort das Amt des Nationaltrainers.

Keystone-SDA

06.10.2025, 16:48

06.10.2025, 17:27

Dies gab der usbekische Fussballverband am Montag bekannt.

Cannavaro tritt die Nachfolge von Timur Kapadze an, unter dem sich die Zentralasiaten im Juni erstmals für eine WM-Endrunde qualifiziert haben. Bis April war Cannavaro Cheftrainer von Dinamo Zagreb, für Kroatiens Spitzenklub arbeitete der 52-jährige Ex-Verteidiger aber nur knapp vier Monate.

Die WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Zum ersten Mal werden 48 Teams teilnehmen.

