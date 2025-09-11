  1. Privatkunden
Neues Gerücht Exotisches Job-Angebot für Urs Fischer

Jan Arnet

11.9.2025

Wird Urs Fischer Trainer in Ägypten?
Wird Urs Fischer Trainer in Ägypten?
Keystone

Fast zwei Jahre nach seinem Abschied von Union Berlin könnte Urs Fischer schon bald wieder einen Job als Coach annehmen – in Ägypten, wo zwei andere Schweizer ebenfalls schon auf der Trainerbank sassen.

Jan Arnet

11.09.2025, 08:43

11.09.2025, 08:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fast zwei Jahre nach seinem Aus bei Union Berlin könnte Urs Fischer Trainer bei Al-Ahly in Kairo werden.
  • Mit Marcel Koller und René Weiler standen bereits zwei andere Schweizer an der Seitenlinie beim ägyptischen Rekordmeister.
  • Ein Engagement von Fischer bei Al-Ahly käme überraschend. Kürzlich sagte der Zürcher aber: «Es muss mich reizen, oder eben nicht. Es ist nicht abhängig vom Ort. Alles ist möglich.»
Mehr anzeigen

In Kairo macht das Gerücht die Runde, Urs Fischer stehe vor der Unterschrift beim ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly. Gemäss lokalen Medien sei der Klub mit dem Zürcher im Gespräch.

Ob da wirklich etwas dran ist? Erst kürzlich sagte Fischers Co-Trainer Markus Hoffmann in einem Interview, dass das Duo zwar gerne wieder eine Herausforderung annehmen würde, die Zukunft aber in Europa sehe. Deshalb hätten sie auch mehrere Angebote aus Saudi-Arabien abgelehnt.

«Urs spricht italienisch und französisch. Die Ligen dort wären sicher interessant. Und Deutschland, die Schweiz und auch Österreich sind natürlich sowieso immer möglich», sagte Hoffmann der «Krone»-Zeitung.

Urs Fischers Co-Trainer verrät. «Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden – wir wären bereit»

Urs Fischers Co-Trainer verrät«Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden – wir wären bereit»

In Ägypten wittert man offenbar dennoch eine Chance und versucht, Fischer zu überzeugen. Eine entscheidende Rolle könnte dabei Dino Lamberti spielen. Er ist der Berater von Urs Fischer – und der Berater von Marcel Koller.

Koller und Weiler waren schon Trainer bei Al-Ahly

Bis im April 2025 war die GC-Legende Trainer von Al-Ahly und dabei äusserst erfolgreich. Koller wurde in drei Jahren unter anderem zweimal Meister und Pokalsieger und gewann zweimal die afrikanische Champions League. Mit René Weiler (2019 bis 2020) war auch ein zweiter Schweizer schon einmal Trainer von Al-Ahly.

Trotz der Erfolge wurde Koller im April dieses Jahres entlassen. Sein Nachfolger José Riveiro übernahm, musste nach schwachem Saisonstart jedoch nach nur vier Monaten aber auch schon wieder gehen.

Urs Fischers Comeback-Gedanken. «Ich würde lügen, wenn ich behaupte, die Trainerbank fehlt mir gar nicht»

Urs Fischers Comeback-Gedanken«Ich würde lügen, wenn ich behaupte, die Trainerbank fehlt mir gar nicht»

Kommt nun Fischer? Ein Engagement in einem exotischen Land käme zwar überraschend, ist aber wohl nicht komplett ausgeschlossen. Um wieder einen Trainerjob anzunehmen, müsse er einen gewissen Reiz verspüren, sagte der 59-Jährige im Juli dem «Blick». Das Gefühl müsse stimmen. «Es muss mich reizen, oder eben nicht. Um das geht es. Es ist nicht abhängig vom Ort. Alles ist möglich.»

