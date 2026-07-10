Kylian Mbappé scheitert vom Penaltypunkt – doch hätte es den Elfer überhaupt geben dürfen? Nach der umstrittenen Szene gegen Noussair Mazraoui gehen die Meinungen der Schiedsrichter- und TV-Experten deutlich auseinander.

Darum geht’s Kylian Mbappé erhielt nach einem Zweikampf mit Noussair Mazraoui einen Elfmeter, verschoss aber den Strafstoss gegen Marokkos Torhüter Bono.

Die Elfmeterentscheidung sorgt für Streit. Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe und Mladen Petric sehen eine Schwalbe beziehungsweise einen Fall vor dem Kontakt, während Sascha Amhof und Martina Moser den Strafstoss für korrekt halten.

Mbappé erklärte, die lange und widersprüchliche Kommunikation rund um den VAR habe die Situation erschwert. Zusammenfassung erstellt mit

In der 25. Minute verspringt Achraf Hakimi in der gegnerischen Hälfte der Ball gegen Désiré Doué und dann geht es ganz schnell. Am Ende des Konterangriffs dringt Kylian Mbappé von halblinks in den Strafraum ein, geht ins Dribbling gegen Noussair Mazraoui und wird vom Verteidiger weggegrätscht. Der argentinische Unparteiische zeigt sofort auf den Punkt.

Der französische Kapitän steht lange bereit und muss noch auf die Freigabe warten, da beim VAR noch eine Überprüfung einer anderen Szene läuft. Nach über einer Minute unerwarteter Verzögerung visiert Mbappé das untere rechte Eck an und scheitert kläglich. Sein Schuss ist zu lasch und unplatziert. Bono ahnt die Seite und kann den Ball sogar festhalten.

«Mein Schuss war nicht gut. Es war kompliziert, weil die Situation unübersichtlich war. Der Schiedsrichter sagt mir, es sei ein Elfmeter. Also frage ich ihn, ob die Überprüfung abgeschlossen ist. Er sagt ja», meint Mbappé und ergänzt:

«Ousmane (Dembélé) spielt mir den Ball zu. Dann kommt er zu mir, als ich mich gerade schon konzentrieren will, und sagt mir, dass es keinen Elfmeter gibt. Ich habe den Ball wieder unter den Arm genommen, um dann zu erfahren, dass es doch den Elfmeter gibt. Aber dann sagt er: ‹Nein, warte, es gibt eine Spielszene zwei Minuten zuvor, die überprüft werden muss›.»

«Das sei der neue Fussball mit VAR, man müsse sich anpassen», so der Torjäger, der aktuell mit Lionel Messi die Torschützentabelle (je acht Treffer) anführt.

Gräfe und Petric vs. Amhof und Moser

Für Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe war der Grund offensichtlich, wieso der VAR so viel Zeit in Anspruch nahm. «Mbappé geht von selbst zu Boden, aber perfektes Timing – schwer zu erkennen, aber der VAR sollte es … Das linke Bein ist noch in der Luft, Schwalbenversuch, danach erst Kontakt», schreibt er auf X.

Gräfe führt aus: «Ihn interessiert der Kontakt am rechten Bein. Das linke Bein ist in der Luft, weil er sich bereits vorher entschieden hatte, sich für diesen Kontakt fallen zu lassen – Mbappé hat sich für den Elfmeter fallen lassen. Da der Sprung jedoch unmittelbar vor dem Kontakt erfolgt, ist das sehr schwer zu erkennen … Das ist eine perfekte Ausführung einer Schwalbe.»

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Ähnlich sah es Mladen Petric im SRF-Studio. «Mbappé fällt, bevor es den Kontakt gibt. Er stellt das rechte Bein raus, um den Kontakt mit Mazraoui zu suchen. Aber so ein Penalty wird vom Schiedsrichter niemals zurückgenommen», hält er fest.

SRF-Schiedsrichterexperte Sascha Amhof gibt zu, dass man die Situation so bewerten könne. «Als Schiedsrichter sucht man Klarheit und das Einfache. Der Verteidiger spielt den Ball nicht. Für mich ist die beste Entscheidung Penalty.»

Auch Martina Moser hätte den Elfer gegeben. «Mbappé schützt sich so, weil Mazraoui wie vom Affen gebissen reingrätscht und so das Risiko nimmt.»