Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

STORY: Überraschende Meldung aus Leverkusen: Der dortige Fussball-Bundesligist hat sich bereits nach dem zweiten Spieltag von Trainer Erik ten Hag getrennt. Es habe sich gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden könne, sagte Sportchef Simon Rolfes laut einer Vereinsmitteilung am Montag. Der Niederländer ten Hag war erst im Sommer als Nachfolger des Erfolgstrainers Xabi Alonso zur Werkself gekommen. Der Verein hatte sein erstes Ligaspiel 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Am zweiten Spieltag kam Leverkusen bei Werder Bremen nicht über ein 3:3 hinaus. Die rasche Trennung ist ein neuer Bundesliga-Rekord. Laut Vereinsangaben werde nun vorläufig der Assistenz-Trainerstab die Mannschaft betreuen. Das nächste Pflichtspiel ist am 12. September zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.

01.09.2025