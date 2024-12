Fabian Schär erzielt den dritten Treffer für Newcastle Keystone

Newcastle United mit Fabian Schär steht in den Halbfinals des englischen Ligacups.

Newcastle, das in der Premier League derzeit im 12. Rang klassiert ist, setzte sich am Mittwochabend zuhause 3:1 gegen Ligakonkurrent Brentford durch. Schär spielte im Team von Eddie Howe durch, wurde in der Startphase für ein Foul verwarnt – und mit dem Treffer zum 3:0 hatte er auch massgeblichen Anteil am Einzug in die Top-4 seines Teams.

Der ehemalige Nationalspieler verwertete nach einem Eckball eine mustergültige Hereingabe von Bruno Guimaraes aus kurzer Distanz. Für Schär ist es das zweite Tor in diesem Wettbewerb und das vierte in dieser Saison im 17. Einsatz. Die anderen beiden Treffer von Newcastle gingen auf das Konto vom Italiener Sandro Tonali.

Mit Arsenal (3:2 gegen Crystal Palace) und Liverpool (2:1 gegen Southampton) setzten sich am Mittwoch zudem zwei Favoriten durch. Am Donnerstag machen Manchester United und Tottenham den letzten Halbfinalist unter sich aus.