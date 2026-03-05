  1. Privatkunden
Flucht aus dem Nahen Osten Fabian Schär: «Was wir erlebt haben, ist wirklich erschreckend»

Luca Betschart

5.3.2026

Fabian Schär will noch in dieser Saison auf den Platz zurückkehren.
Fabian Schär will noch in dieser Saison auf den Platz zurückkehren.
Bild: Keystone

Ex-Nationalspieler Fabian Schär schuftet nach seiner Knöchelverletzung an seinem Comeback und reist dafür gar in den Nahen Osten. Der Aufenthalt des Newcastle-Verteidigers endet abrupt.  

Luca Betschart

05.03.2026, 10:24

Im Januar verletzt sich Fabian Schär gegen Leeds schwer am Knöchel und muss sich einer Operation unterziehen. Seither arbeitet der ehemalige Nati-Verteidiger für seine Rückkehr auf den Fussballplatz, die gemäss englischen Medien aber nicht vor Ende April erwartet wird.

In der vergangenen Woche erhält Schär von seinem Klub Newcastle die Erlaubnis, im Zuge seiner Reha in den Nahen Osten zu reisen. Doch der Aufenthalt des 34-Jährigen verläuft nicht wie geplant. Denn Schär erlebt die Eskalation im Nahost-Konflikt hautnah mit. 

Angriff auf den Iran. Iran greift Flughafen in Aserbaidschan an +++ «Dubai hat noch 10 Tage frische Lebensmittel»

Angriff auf den IranIran greift Flughafen in Aserbaidschan an +++ «Dubai hat noch 10 Tage frische Lebensmittel»

«Ich habe gerade einige der beängstigendsten Tage meines Lebens erlebt, nachdem ich leider aus erster Hand miterlebt habe, was im Nahen Osten geschieht», schreibt Schär am Mittwoch auf Instagram und postet dazu ein Bild, das womöglich aus einem Bunker stammt: «Ich war dort im Rahmen meines Rehabilitationsprogramms, und ich bin froh, dass ich einen Weg gefunden habe, sicher nach Hause zu kommen.»

Der Newcastle-Star ist sich bewusst, dass nicht alle Menschen in den betroffenen Gebieten in seiner Lage sein können. «Was wir dort erlebt haben und was gerade passiert, ist wirklich erschreckend», so Schär. «Ich hoffe, dass Hilfe all die Menschen erreicht, die sie in den betroffenen Gebieten brauchen.»

Bild: Instagram

