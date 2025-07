Sundhage zum morgigen Testspiel: «Schöne Reise zum 2. Juli, wenn wir das Spiel gewinnen»

Die 23 Spielerinnen vom EM-Kader trainieren einen Tag vor dem Testspiel gegen Tschechien ein letztes Mal in Abtwil SG. Für die Trainerin Pia Sundhage wäre ein Sieg wichtig für die Zeit bis zum Start der Heim-EM am 2. Juli. Sie will möglichst vielen Spielerinnen noch eine Chance geben und wird deshalb in der Halbzeit drei bis vier Spielerinnen auswechseln.

25.06.2025