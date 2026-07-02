Der Traum vom WM-Spiel wurde für mehrere Fans zum Albtraum. Trotz gekaufter Tickets und teurer Anreise erhielten sie kurz vor dem Spiel keinen Zutritt zum Stadion. Nun wehren sie sich mit einer Millionenklage.

Hast du es eilig? blue News fasst es für dich zusammen: Ein Ausflug zur Fussball-WM in den USA endete für mehrere Fans in einer Enttäuschung ohne Ticket.

Kurz vor dem Spiel wurden gekaufte Tickets über StubHub storniert, Ersatz gab es nicht – trotz teurer Anreise.

Betroffene machen spekulativen Ticketverkauf dafür verantwortlich und haben in den USA eine Millionenklage gegen die Plattform eingereicht.

Als Sergio Enrique Alvarado Montalvo seinem Vater ein besonderes Geschenk machen wollte, schien alles perfekt: Über StubHub kaufte er für 1700 Dollar (rund 1370 Franken) Tickets für ein WM-Spiel mit Lionel Messi. Gemeinsam reiste die Familie für knapp 6000 Dollar (rund 4900 Franken) von Mexiko nach Dallas, um das Spiel Argentinien gegen Österreich zu sehen.

Doch kurz vor der Abreise kam die Ernüchterung: StubHub teilte Montalvo mit, dass der Verkäufer die Tickets nicht liefern könne, wie «BBC» berichtet. Ersatzkarten wurden ihm nicht angeboten, und so blieb der Familie am Ende nur die Reise zum Stadion – ohne Eintritt. Bis kurz vor Anpfiff versuchten sie noch vergeblich, über den Kundenservice eine Lösung zu finden.

World Cup dreams shattered as StubHub tickets cancelled at last minute leaving fans stranded outside stadiums https://t.co/oesHMGwpt3 — BBC News (UK) (@BBCNews) July 2, 2026

«Ich war so traurig, so frustriert und voller Wut», sagte Montalvo der BBC. Ähnlich erging es auch anderen Fans, etwa Eben Pingree aus Boston, der für 2800 Dollar Tickets für sich und seinen Sohn gekauft hatte. «Im Grunde haben sie uns dort stehen lassen, und mein Sohn war am Boden zerstört», so Pingree.

Millionenklage in den USA

Hinter den Fällen steckt laut Fachleuten ein wachsendes Problem im Ticketmarkt: sogenannter spekulativer Ticketverkauf. Dabei werden Eintrittskarten angeboten, die der Verkäufer noch gar nicht besitzt – in der Hoffnung, sie später günstiger zu beschaffen. Steigen die Preise jedoch, springen viele Verkäufer ab, und Käufer bleiben ohne Tickets und oft auch auf hohen Reisekosten sitzen.

Inzwischen haben mehrere Betroffene eine Sammelklage gegen StubHub eingereicht, wie «CBC» berichtet. Sie werfen der Plattform vor, nicht gelieferte WM-Tickets verkauft und damit Verbraucherschutzgesetze verletzt zu haben. In der Klage ist von mindestens 5 Millionen US-Dollar Schadenersatz die Rede, die für tausende geschädigte Fans gefordert werden.

Video aus dem Ressort