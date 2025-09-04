  1. Privatkunden
Challenge League FC Aarau löst Vertrag mit Sofian Bahloul auf

SDA

4.9.2025 - 13:03

Sofian Bahloul spielt ab sofort nicht mehr für den FC Aarau
Sofian Bahloul spielt ab sofort nicht mehr für den FC Aarau
Keystone

Nach nur einem halben Jahr gehen der FC Aarau und Sofian Bahloul getrennte Wege. Der Vertrag mit dem 25-jährigen Offensivspieler wird aufgelöst.

Keystone-SDA

04.09.2025, 13:03

04.09.2025, 13:38

Der gebürtige Franzose stiess im vergangenen Januar auf Leihbasis zum aktuellen Leader der Challenge League und bestritt in der Rückrunde 19 Einsätze. Daraufhin entschieden die Aargauer, Bahloul fix bis im Sommer 2028 zu verpflichten. Doch weigerte sich dieser, seine vertraglichen Pflichten zu erfüllen. Er nahm weder an der Saisonvorbereitung noch am laufenden Trainingsbetrieb teil.

