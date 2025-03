Ferran Torres (links) und Lamine Yamal schossen den FC Barcelona bei Atletico Madrid in der Nachspielzeit zum Sieg Keystone

Der FC Barcelona dreht in LaLiga im Spitzenspiel bei Atletico Madrid ein 0:2 in ein 4:2 und löst Real Madrid als Leader ab.

Keystone-SDA SDA

Schon das letzte Aufeinandertreffen zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona Ende Februar im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Cups war Spektakel pur. Damals wendeten die Katalanen ebenfalls ein 0:2 in ein 4:2, mussten sich am Ende aber mit einem 4:4 begnügen. Diesmal gelangen die Tore zum 3:2 (92.) und 4:2 (98.) in der Nachspielzeit, dafür verantwortlich zeichneten Lamine Yamal und Ferran Torres. Für das 17-jährige Supertalent Yamal war es das erste Tor in der laufenden Meisterschaft seit Ende Oktober.

Torres hatte in der 78. Minute per Kopf schon das 2:2 erzielt, nachdem Robert Lewandowski sechs Minuten zuvor der Anschlusstreffer gelungen war. Für den 36-jährigen Polen war es der 22. Saisontreffer in LaLiga, womit er die Torschützenliste vor Reals Kylian Mbappé (20 Tore) anführt. Die Treffer für Atletico zum 2:0 schossen Julian Alvarez (45.) sowie Alexander Sörloth (70.).

Der FC Barcelona übernahm dank dem siebten Sieg in Serie in der Meisterschaft vom punktgleichen Real Madrid die Tabellenführung, wobei die Mannschaft des deutschen Trainers Hansi Flick eine Partie weniger ausgetragen hat. Atletico liegt vier Zähler hinter den beiden Topteams.