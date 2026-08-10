Der Ansturm auf die Tickets für den Test-Kracher zwischen dem FC Basel und dem FC Barcelona legt die Server lahm. Nun zieht der FCB die Reissleine und stoppt den Vorverkauf vorübergehend.

Darum geht’s Aufgrund einer hohen Nachfrage nach Tickets für den Barça-Test machte die Website vom FC Basel schlapp.

Der FCB stoppt den Vorverkauf und öffnet das Ticketportal am Dienstagmittag erneut.

Das Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Barcelona findet am kommenden Sonntag im St. Jakob-Park statt. Zusammenfassung erstellt mit

Wer am Montag versucht, sich ein Ticket für das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Basel und dem FC Barcelona zu sichern, braucht viel Geduld – und geht am Ende trotzdem leer aus. Wie blue News bereits am Nachmittag berichtet, ist der Ticket-Shop des FCB wegen des riesigen Ansturms nicht erreichbar.

Nun reagieren die Basler und stoppen den öffentlichen Vorverkauf vorübergehend. Wie der Klub am Montagabend mitteilt, seien durch permanentes Aktualisieren der Seite innerhalb weniger Stunden «Requests im dreistelligen Millionenbereich» auf den Servern eingegangen.

Der FCB versuchte am Montagnachmittag, zusätzliche Serverleistung hochzufahren – ohne Erfolg. Deshalb folgte nun der vorläufige Verkaufsstopp.

Lange gedulden müssen sich die Fans allerdings nicht. Bereits am Dienstag um 12 Uhr soll der Vorverkauf mit «deutlich erhöhten Kapazitäten» wieder aufgenommen werden.

Der FCB entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und weist darauf hin, dass die Tickets ausschliesslich online erhältlich sind. Im Fanshop beim St. Jakob-Park sowie per Telefon, E-Mail oder über die sozialen Medien können keine Tickets gekauft werden. Das Freundschaftsspiel gegen Barça steigt am Sonntag im Joggeli.

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