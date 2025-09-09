  1. Privatkunden
Nach nur zwei Spielen Der FC Basel trennt sich von Trainerin Kim Kulig

SDA

9.9.2025 - 14:06

Kim Kulig ist nicht mehr FCB-Trainerin.
Kim Kulig ist nicht mehr FCB-Trainerin.
Keystone

Kim Kulig und der FC Basel gehen ab sofort getrennte Wege. Damit beendet der FC Basel die Zusammenarbeit mit der 35-jährigen Deutschen nach nur zwei Spielen in der neuen Super-League-Saison.

Keystone-SDA

09.09.2025, 14:06

09.09.2025, 14:08

Der Entscheid sei über die vergangenen Wochen gereift und habe mit unterschiedlichen Auffassungen in Bezug auf die Gesamtvision und der sportlich unbefriedigenden Team-Entwicklung zu tun, teilt der Klub mit. Zuletzt verloren die Baslerinnen am Samstag in der Women's Super League überraschend gegen Rapperswil-Jona (0:2).

Women's Super League. Rappi schockt Basel ++ GC und Servette lassen Muskeln spielen

Women's Super LeagueRappi schockt Basel ++ GC und Servette lassen Muskeln spielen

Kulig war 2023 als Chefcoach eingestellt worden, zuvor war sie als Assistentin beim VfL Wolfsburg tätig. Doch trotz des guten Kaders um Nationalspielerin Coumba Sow gelang es Kulig in den vergangenen beiden Saisons nicht, mit den Baslerinnen einen Titel zu gewinnen.

Laura Vetterlein, die bisherige Assistenztrainerin von Kulig, übernimmt die Leitung des Teams interimistisch.

Söldnerinnen-Check. Reuteler brillant ++ Xhemaili Matchwinnerin ++ Herzog hält die Null ++ Peng auf der Bank

Söldnerinnen-CheckReuteler brillant ++ Xhemaili Matchwinnerin ++ Herzog hält die Null ++ Peng auf der Bank

