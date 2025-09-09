Kim Kulig ist nicht mehr FCB-Trainerin. Keystone

Kim Kulig und der FC Basel gehen ab sofort getrennte Wege. Damit beendet der FC Basel die Zusammenarbeit mit der 35-jährigen Deutschen nach nur zwei Spielen in der neuen Super-League-Saison.

Keystone-SDA SDA

Der Entscheid sei über die vergangenen Wochen gereift und habe mit unterschiedlichen Auffassungen in Bezug auf die Gesamtvision und der sportlich unbefriedigenden Team-Entwicklung zu tun, teilt der Klub mit. Zuletzt verloren die Baslerinnen am Samstag in der Women's Super League überraschend gegen Rapperswil-Jona (0:2).

Kulig war 2023 als Chefcoach eingestellt worden, zuvor war sie als Assistentin beim VfL Wolfsburg tätig. Doch trotz des guten Kaders um Nationalspielerin Coumba Sow gelang es Kulig in den vergangenen beiden Saisons nicht, mit den Baslerinnen einen Titel zu gewinnen.

Laura Vetterlein, die bisherige Assistenztrainerin von Kulig, übernimmt die Leitung des Teams interimistisch.