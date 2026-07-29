Der FC Basel verstärkt sich mit dem 20-jährigen Franzosen Aaron Malouda. Der Flügelspieler unterschrieb einen Vierjahresvertrag, wie der FCB mitteilt.

Aaron Malouda ist der Sohn des 80-fachen französischen Internationalen Florent Malouda, der 2006 im verlorenen WM-Final gegen Italien spielte.

Die neuer Basler Verstärkung stand zuletzt in Aserbaidschan unter Vertrag und trug in der letzten Saison mit neun Toren und vier Assists Entscheidendes zum Meistertitel von Sabah FK bei.