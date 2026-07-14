Der FC Basel verstärkt seine Defensive. Wie der Klub am Dienstag mitteilt, unterschreibt der Linksverteidiger Coleen Louis einen Vertrag bis im Sommer 2030.

Der 21-jährige französisch-guadeloupianische Doppelbürger spielte in der vergangenen Saison beim Amiens SC in der zweiten französischen Liga, wo er sich in der zweiten Saisonhälfte als Stammspieler etablierte. Zum Ende der Spielzeit stieg er mit dem Verein jedoch ab.

Zuvor war er für zwei Saisons beim Paris FC in der U19 und der zweiten Mannschaft aufgelaufen. Für die französische Nationalmannschaft bestritt Louis insgesamt fünf Einsätze in den Nachwuchsteams.