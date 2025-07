Kevin Behrens im Trikot von Union Berlin. Mit den Köpenickern spielte er 2023 auch in der Champions League Keystone

Der langjährige Bundesliga-Stürmer Kevin Behrens wechselt in die Super League. Der FC Lugano sichert sich für die nächsten zwei Saisons die Dienste des 34-jährigen Deutschen.

Keystone-SDA SDA

Behrens wechselt ablösefrei ins Tessin, nachdem sein Vertrag beim VfL Wolfsburg Ende Juni ausgelaufen ist.

Nach 94 Partien in der 2. Bundesliga (31 Tore) gelang dem Mittelstürmer in der Saison 2021/22 bei Union Berlin unter dem damaligen Zürcher Trainer Urs Fischer der Sprung in die 1. Bundesliga. In insgesamt 106 Einsätzen in Deutschlands höchster Liga erzielte Behrens 16 Tore.

Am 17. Oktober 2023 kam Behrens beim 2:2 im Testspiel gegen Mexiko zu seinem bislang einzigen Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft. Das Engagement beim FC Lugano ist sein erstes ausserhalb Deutschlands.

