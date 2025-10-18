Ruben Vargas freut sich über sein Tor im Heimspiel des FC Sevilla gegen Mallorca Keystone

Ruben Vargas erzielt in La Liga seinen zweiten Saisontreffer, dennoch verliert der Schweizer Internationale mit dem FC Sevilla das Heimspiel gegen Mallorca 1:3.

Keystone-SDA SDA

Vargas schoss in der 16. Minute das 1:0. Er nahm den Ball nach einer Flanke von José Angel Carmona an den weiten Pfosten mit der Brust an und traf zwischen den Beinen von Goalie Leo Román. Insgesamt war es für Vargas im achten Meisterschaftsspiel der Saison der sechste Skorerpunkt. Jedoch wendeten die Gäste die Partie nach der Pause mit drei Toren, die letzten beiden erzielte Mateo Joseph (72./77.)

Neben dem in der 88. Minute ausgewechselten Vargas kam beim FC Sevilla bis zur 71. Minute auch dessen Landsmann Djibril Sow zum Einsatz.