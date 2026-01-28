Der FC Thun nahm einen neuen Spieler unter Vertrag. Der 19-jährige Italiener Riccardo Braschi wechselte vom Serie-A-Klub Fiorentina zum Schweizer Meister.

Der Stürmer unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre mit einer Option auf eine weitere Saison, wie die Berner Oberländer mitteilten. Braschi durchlief alle Nachwuchsstufen bei der AC Fiorentina.

In der vergangenen Saison schaffte der 1,90 m grosse Italiener den Sprung in die erste Mannschaft der Fiorentina. Dabei kam er zu zwei Einsätzen in der Serie A sowie zu einem Einsatz in der Conference League.