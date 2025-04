Meisterrunde im Visier: FCZ-Trainer Ricardo Moniz gibt die Richtung vor Keystone

Dem FC Zürich bietet sich am Mittwoch die Chance, Verfolger Lausanne-Sport im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde entscheidend zu distanzieren.

Keystone-SDA SDA

Drei Tage nach dem 2:1-Sieg im Derby bei den Grasshoppers, dem vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen, könnte der FCZ seinen Platz in den Top 6 mit einem weiteren Erfolg vorentscheidend festigen. Bei drei verbleibenden Spielen bis zur Zweiteilung der Liga läge Lausanne-Sport dann acht Punkte zurück. St. Gallen müsste am Donnerstag als aktueller Achter in Luzern gewinnen, um sechs Punkte am FCZ dran zu bleiben.

Lausanne-Sport hat zwar zwei der letzten drei Duelle gegen Zürich gewonnen und Trainer Ludovic Magnin nur eines seiner fünf Spiele gegen seinen Ex-Klub verloren seit dem unfreiwilligen Abschied 2020. Ansonsten spricht aber wenig für die Waadtländer, die den gewichtigen Ausfall von Topskorer Alvyn Sanches zu verkraften haben.

Der Cup-Halbfinalist gewann im März nur ein Spiel; das 2:0 am 15. März in St. Gallen war der einzige Auswärtssieg im Jahr 2025 und erst der dritte der Saison. Lausannes letzter Auswärtssieg beim FCZ datiert vom März 2014. Zürich seinerseits hat den Tritt nach dem Kaderschnitt im Winter mit etwas Anlaufzeit gefunden.

Winterthurs 16. Anlauf

Im zweiten Spiel des Tages nimmt das Schlusslicht Winterthur seinen 16. Anlauf zum ersten Auswärtssieg der Saison. Die Mannschaft von Trainer Uli Forte ist beim FC Sion zu Gast.

Winterthur könnte Punkte im Kampf gegen den direkten Abstieg dringend brauchen. Zuletzt machten die Niederlagen gegen Basel, Lugano und Yverdon die Hoffnungen auf einen Turnaround wieder zunichte. Nach 29 der insgesamt 38 Runden beträgt Winterthurs Rückstand am Tabellenende sieben Punkte. Die Grasshoppers, die am ehesten noch in Reichweite liegen, treten am Donnerstag beim FC Basel an.