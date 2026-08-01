Der FC Basel verliert sein erstes Heimspiel der Super-League-Saison gegen Lausanne 0:1. Der FC Zürich kommt beim 2:1 gegen Servette in der 2. Runde zu seinem ersten Sieg mit Coach Marcel Koller.

Nach dem zumindest resultatmässig geglückten Start mit einem 1:0-Sieg in Genf enttäuschte der FCB zuhause auf der ganzen Linie. Diesmal war es der Gegner, der in der Schlussphase eines chancenarmen Spiels zu einem glücklichen Sieg kam. Der eingewechselte Florent Mollet traf in Basel in der Nachspielzeit.

Ein gravierender Fehler von Servettes neuem litauischen Goalie Edvinas Gertmonas ermöglichte Valon Berisha vor der Pause die Führung für den FCZ. Im Gegensatz zum 1:2 in St. Gallen brachten die Zürcher diesmal die Führung über die Zeit. Zwölf Minuten vor Schluss sorgte der eingewechselte Mohamed Bangoura für das beruhigende 2:0. In der Nachspielzeit erzielte Tiemoko Ouattara zwar noch das erste Tor der Saison für Servette, an der zweiten Niederlage änderte dies aber nichts mehr.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Basel – Lausanne-Sport 0:1 (0:0). Zürich – Servette 2:1 (1:0). Thun – Young Boys 20.30. – Sonntag: Vaduz – St. Gallen 14.00. Grasshoppers – Lugano 16.30. Sion – Luzern 16.30.

Rangliste: 1. Lausanne-Sport 2/4. 2. Young Boys 1/3. 3. Thun 1/3. 4. Lugano 1/3. 4. St. Gallen 1/3. 6. Zürich 2/3. 7. Basel 2/3. 8. Grasshoppers 1/1. 9. Vaduz 1/0. 10. Sion 1/0. 11. Luzern 1/0. 12. Servette 2/0.