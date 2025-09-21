  1. Privatkunden
Schweizer Cup im Ticker FCZ führt in Nyon ++ Luzern schiesst Bosna Neuchâtel ab ++ Auch Winti und GC im Einsatz

Jan Arnet

21.9.2025

Im Schweizer Cup sind schon einige Super-League-Teams wie Lugano, YB oder Servette gescheitert. Erwischt es heute die nächsten? Hier bleibst du am Ball.

Redaktion blue Sport

21.09.2025, 15:20

21.09.2025, 16:26

Die Cup-Sechzehntelfinals vom Sonntag

Live-Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Villiger und Ferreira erhöhen – Luzern schiesst Bosna Neuchâtel ab

    Nach 20 Minuten scheint die Partie zwischen Bosna Neuchâtel und Luzern entschieden. Erst vollendte Villiger nach Vorarbeit von Di Giusto in der 16. Minute zum 0:3, vier Minuten später trifft Ferreira von der Strafraumgrenze per Direktabnahme. 

  • Luzerner Blitzstart gegen Bosna Neuchâtel

    Der FCL startet gegen Bosna Neuchâtel wie die Feuerwehr und führt nach nur 3 Minuten und einem Doppelpack von Grgic bereits mit 2:0.

  • Nächste Spiele sind gestartet

    Mittlerweile sind auch die Spiele Schaffhausen gegen Winterthur und Bosna Neuchâtel gegen Luzern angepfiffen. Lausanne-Sport hat sich mit 4:1 gegen Concordia Basel durchgesetzt.

  • Zürich geht bei Nyonnais in Führung

    Die Zürcher gehen in der Westschweiz in Führung. Matthias Phaëton trifft nach einem Abpraller zum 1:0.

  • Nyonnais gegen FCZ läuft

    Lausanne ist in Basel bei Concordia auf Siegeskurs. Setzt sich auch der FC Zürich durch? Der FCZ muss bei Challenge-Ligist Nyonnais ran.

    • Mehr anzeigen

Videos aus dem Ressort

Das sind alle 50 Haaland-Tore

Das sind alle 50 Haaland-Tore

50 Tore in 49 Champions League-Spielen. Dies Erling Haalands eindrückliche Bilanz. Wir haben all seine 50 Tore zusammengeschnitten.

19.09.2025

Mourinho: «Fenerbahce war unter meinem Level»

Mourinho: «Fenerbahce war unter meinem Level»

José Mourinho kehrt zurück zu Benfica, wo er bereits vor 25 Jahren Trainer war und rechnet bei der Vorstellung mit seinem letzten Arbeitgeber ab.

19.09.2025

