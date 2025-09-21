Im Schweizer Cup sind schon einige Super-League-Teams wie Lugano, YB oder Servette gescheitert. Erwischt es heute die nächsten? Hier bleibst du am Ball.
Die Cup-Sechzehntelfinals vom Sonntag
Live-Ticker
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Villiger und Ferreira erhöhen – Luzern schiesst Bosna Neuchâtel ab
Nach 20 Minuten scheint die Partie zwischen Bosna Neuchâtel und Luzern entschieden. Erst vollendte Villiger nach Vorarbeit von Di Giusto in der 16. Minute zum 0:3, vier Minuten später trifft Ferreira von der Strafraumgrenze per Direktabnahme.
-
Luzerner Blitzstart gegen Bosna Neuchâtel
Der FCL startet gegen Bosna Neuchâtel wie die Feuerwehr und führt nach nur 3 Minuten und einem Doppelpack von Grgic bereits mit 2:0.
-
Nächste Spiele sind gestartet
Mittlerweile sind auch die Spiele Schaffhausen gegen Winterthur und Bosna Neuchâtel gegen Luzern angepfiffen. Lausanne-Sport hat sich mit 4:1 gegen Concordia Basel durchgesetzt.
-
Zürich geht bei Nyonnais in Führung
Die Zürcher gehen in der Westschweiz in Führung. Matthias Phaëton trifft nach einem Abpraller zum 1:0.
-
Nyonnais gegen FCZ läuft
Lausanne ist in Basel bei Concordia auf Siegeskurs. Setzt sich auch der FC Zürich durch? Der FCZ muss bei Challenge-Ligist Nyonnais ran.