Cheveyo Tsawa verlässt den FC Zürich. Der Schweizer U21-Internationale wechselt nach Belgien zum FC Brügge, wie der FCZ mitteilt.

Tsawa unterschreibt beim 20-fachen belgischen Meister einen Vierjahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten für den 19-jährigen Mittelfeldspieler machten beide Klubs keine Angaben. Belgische Medien schreiben von einer Ablösesumme in Höhe von gut sechs Millionen Euro.

Tsawa hatte vor vier Jahren aus dem St. Galler Nachwuchs in die Jugendabteilung des FC Zürich gewechselt. Im Februar 2024 debütierte er mit den Stadtzürchern in Luzern in der Super League. Insgesamt bestritt Tsawa für die erste Mannschaft des FCZ 61 Pflichtspiele und erzielte dabei fünf Tore.