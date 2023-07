FCZ-Präsident Ancillo Canepa hat eine klare Haltung gegenüber des GC-Standes beim Züri-Fäscht. KEYSTONE

Beim Züri Fäscht griffen Chaoten des FC Zürich den Stand der Grasshoppers an. FCZ-Präsident Ancillo Canepa schiebt die Schuld auf den Stadtrivalen.

«So ein Stand ist eine Provokation», meinte Canepa. Eine solche Marketingaktion sei vielleicht nicht die beste Idee gewesen.

GC-Vizepräsident Andras Gurovits zeigte wenig Verständnis für Canepas Aussagen: «Du darfst es nicht verharmlosen. Es wäre gut, wenn du auch einmal hinstehen und sagen würdest: Ihr Kriminellen, so geht es nicht.» Mehr anzeigen

FCZ-Chaoten griffen beim Züri Fäscht den GC-Stand an. FCZ-Präsident Ancillo Canepa hat die Schuld am Angriff nun auf GC geschoben. So ein Stand sei ja auch eine Provokation, sagte er in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» vom Freitag.

Natürlich verurteile der FCZ jede Form von Aggression aufs Schärfste, sagte Canepa. Man respektiere auch die Fans anderer Clubs. Er frage sich aber, ob es eine gute Idee gewesen sei, mit einem Club-Stand an ein Züri Fäscht zu gehen.

Canepa: «Wir können es nicht verhindern»

«Das war schon eine Provokation.» Vielleicht sei eine solche Marketingaktion nicht das Gescheiteste gewesen. Aber es sei ja niemand zu Schaden gekommen. Wenn man jetzt die hochgekochte Berichterstattung verfolge, könne man meinen, es sei eine Riesenschlägerei gewesen.

«Man soll nicht immer uns Clubs verantwortlich machen,» sagte Canepa weiter. «Wir können es nicht verhindern.» Wer das könnte, seien die Eltern, die Erziehungsberechtigten. Er räumte aber ein, dass es beim FCZ einen «Bodensatz an Leuten» gebe, vielleicht 50 bis 100, die kriminell veranlagt seien. Die rechtlichen Rahmenbedingungen würden aber das Handeln erschweren.

Gurovits über Canepas Aussagen: «Das ist jetzt nicht dein Ernst?»

GC-Vizepräsident Andras Gurovits hielt fest, dass seine Ansicht zu diesen Vorgängen diametral entgegengesetzt sei. «Das ist jetzt nicht dein Ernst?», sagte er zu Canepa. Den Stand als Provokation zu verstehen, verstehe er überhaupt nicht, sagte er im gleichen Interview. «Niemand rechnet doch mit einem Angriff von Kriminellen.»

GC-Vizepräsident Andras Gurovits hält wenig von den Worten Canepas bezüglich des Angriffs von FCZ-Anhängern auf einen Stand der Grasshoppers beim Züri Fäscht. KEYSTONE

Zudem sei der Stand ja nicht nur für Fussballer gewesen, sondern für den ganzen Grasshopper Club, der zwölf verschiedene Sportarten habe.

Canepa als FCZ-Präsident habe eine besondere Verantwortung, sagte Gurovits weiter. «Du darfst es nicht verharmlosen. Es wäre gut, wenn du auch einmal hinstehen und sagen würdest: Ihr Kriminellen, so geht es nicht». Eine solche Message des FCZ-Präsidenten würde helfen.

