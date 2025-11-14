Livano Comenencia (links) vom FC Zürich könnte mit dem Karibikstaat Curaçao schon bald an der WM spielen Keystone

Der Karibikstaat Curaçao mit FCZ-Abwehrspieler Livano Comenencia ist seinem historischen Debüt bei einer Fussball-WM einen entscheidenden Schritt nähergekommen.

Keystone-SDA SDA

Nach einem deutlichen 7:0-Sieg gegen Bermuda übernahm die Inselnation in der Qualifikation der nord- und mittelamerikanischen Konföderation (CONCACAF) mit elf Punkten die Führung in Gruppe B. Die Mannschaft des früheren niederländischen Nationaltrainers Dick Advocaat könnte das kleinste Land werden, das jemals an einer WM-Endrunde teilgenommen hat.

Erst seit der Auflösung der Niederländischen Antillen im Jahr 2010 tritt das Land eigenständig im internationalen Fussball an. Die Nationalmannschaft besteht grösstenteils aus Profis aus den Niederlanden. So traf etwa der bei Borussia Dortmund unter Vertrag stehende Niederländer Jordi Paulina bei seinem Debüt gegen Bermuda doppelt. Livano Comenencia vom FC Zürich kam im defensiven Mittelfeld zum Einsatz und wurde beim Stand von 5:0 in der 65. Minute ausgewechselt.

Am kommenden Dienstag geht es in das entscheidende Duell gegen Verfolger Jamaika. Die vom früheren englischen Nationaltrainer Steve McClaren betreute Mannschaft kam gegen Trinidad und Tobago nicht über ein 1:1 hinaus und steht nun in der Tabelle hinter Curaçao. Jamaika hofft auf eine zweite WM-Teilnahme seit dem historischen Erfolg im Jahr 1998.

