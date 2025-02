Benjamin Mendy und Yanick Brecher freuen sich am letzten Samstag über das 2:1 gegen Yverdon Keystone

Zürich wird in dieser Woche erfahren, wie gut er in neuer Zusammenstellung ist. Eine erste Antwort erhält er am Donnerstag zum Abschluss der Cup-Viertelfinals gegen die Young Boys.

Keystone-SDA, obe, sda SDA

An den Beispielen vom FC Zürich und der Young Boys zeigte sich am letzten Wochenende, wie wenig derzeit in der Super League über den Gemütszustand der Teams entscheidet. Je ein knapper Heimsieg und die Zukunft sieht wieder rosig aus. Sechs respektive fünf Punkte liegen der FCZ und YB in der Meisterschaft hinter der Spitze. Ein so enges Rennen mit acht Mannschaften innerhalb von sechs Punkten habe er noch nie erlebt, sagt der 60-jährige FCZ-Trainer Ricardo Moniz. Dabei war er in den letzten 40 Jahren als Spieler und Coach in elf Ländern tätig.

Dass er sich mit seiner jungen, im Winter radikal umgebauten Truppe auf einem so schmalen Grat zwischen Meisterrennen und unterer Tabellenhälfte befindet, macht dem Niederländer keine Angst. «Wir zeigen immer unser Bestes, wenn wir Druck haben. Das ist Tradition hier: Je grösser der Druck ist, umso mehr wachsen wir.» Fehlender Druck wird der Entwicklung des neuen FCZ nicht im Wege stehen, soviel lässt sich sagen. Mit der Verpflichtung von Benjamin Mendy hat man beim zehnfachen Cupsieger für weiteren Gesprächsstoff gesorgt. Die Vergangenheit des nach langem Gerichtsprozess in England vom Vergewaltigungsvorwurf freigesprochenen Franzosen sorgt bei den Fans für Unmut. Die Südkurve vermisst «Stil und Klasse» beim FCZ.

«Solche Leute sind selten»

«Das ist bei uns kein Thema», versichert Moniz zu den Nebengeräuschen rund um seinen Klub. Der Fokus liege auf dem Fussball. Und was das Fachliche angeht, ist der Coach voll des Lobes für seine neuste Verstärkung, die 2018 mit Frankreich Weltmeister wurde. Obwohl Mendy physisch erst bei 70 Prozent sei, habe man seine Qualitäten gegen Yverdon schon gesehen. Kurz nach seiner Einwechslung lieferte er den Pass zum 2:1-Siegtreffer gegen Yverdon. Neben dem Feld habe er sich schon als Leader profiliert. «Er nimmt sich Zeit für alle, er teilt seine Erfahrung. Er ist ein Leader. Solche Leute sind selten», sagt Moniz.

Der Zürcher Optimismus wird in den kommenden Tagen auf die Probe gestellt: am Donnerstag gegen YB und am Sonntag gegen Lugano. Zwei Niederlagen innerhalb von vier Tagen und die Zukunft sieht plötzlich düster aus. «Es sind zwei entscheidende Spiele», weiss Moniz, der die Chancen auf ein Weiterkommen im Cup auf 50 Prozent beziffert. Die Statistik gibt dem Trainer recht. In den bisherigen zehn Cup-Duellen zwischen den beiden Mannschaften ist die Bilanz ausgeglichen.

Plötzlich wieder Favorit

Die Formkurve spricht aber für YB. Seit Anfang Monat macht der Schweizer Meister wieder einen gefestigten Eindruck trotz des 0:1 in Winterthur, das inmitten von Siegen als Ausrutscher durchgehen kann. Nach dem 1:0 gegen Lugano erhob der Tessiner Coach Mattia Croci-Torti die Berner schon zum Meisterschaftsfavoriten. Das kann taktische Gründe haben, enthält aber sicher einen Kern Wahrheit. Womöglich hat Jaouen Hadjam mit seinem Solo am Sonntag, der zum späten 1:0 führte, wirklich den Schlussspurt von YB lanciert.

Trainer Giorgio Contini, der vor allem auch die Defensive von YB gefestigt hat, erinnerte an die Niederlage in Winterthur, um festzuhalten, dass es kein Nachlassen verträgt. Ob die Berner die Lektion gelernt haben, wird sich im Letzigrund zeigen – am Sonntag gegen die Grasshoppers und vor allem am Donnerstag im Cup gegen den FCZ. Für eines der beiden Teams wird die Fussball-Welt wieder etwas weniger schön aussehen.