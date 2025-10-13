  1. Privatkunden
150'000 Einwohner träumen Ferien-Paradies Curaçao ist auf dem Weg zur WM 2026

Patrick Lämmle

13.10.2025

Curaçao feiert den Treffer von FCZ-Spieler Livano Comenencia.
Curaçao feiert den Treffer von FCZ-Spieler Livano Comenencia.
youtube.com/@concacaf

Nach drei Quali-Spielen ist Curaçao auf WM-Kurs. Verteidigt der Inselstaat in den ausstehenden drei Partien die Tabellenspitze, ist die erstmalige WM-Qualifikation perfekt. Träumen ist erlaubt.

Patrick Lämmle

13.10.2025, 16:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Curaçao, bekannt als Ferien-Paradies, feiert einen 2:0-Sieg gegen Jamaika und träumt von der erstmaligen WM-Qualifikation.
  • Mittendrin ist FCZ-Spieler Livano Comenencia, der gegen Jamaika ein Tor erzielt.
  • In der Nacht auf Mittwoch könnte Curaçao mit einem Sieg gegen Trinidad und Tobago den nächsten Schritt Richtung WM machen.
Mehr anzeigen

Usbekistan und Jordanien werden im kommenden Sommer erstmals an einer Fussball-WM teilnehmen. Doch es bahnt sich eine noch viel grössere Sensation an: Mit Curaçao ist ein wahrer Fussball-Zwerg auf WM-Kurs.

Mit einem 2:0-Sieg gegen Gruppenfavorit Jamaika eroberte Curaçao jüngst, ausgerechnet am Nationalfeiertag, die Tabellenspitze. «Mein Telefon vibriert ständig, auf der Insel sind unsere Spiele das Tagesgespräch», gab Kenji Gorré nach der Partie zu Protokoll. «Die Leute sind begeistert, die Stimmung ist gut, es wird gelacht und Musik gemacht. Alle fiebern mit.»

Nur 150’000 Einwohner*innen leben auf Curaçao, das mit seinen wunderschönen Stränden vor allem als Ferien-Paradies bekannt ist. Mit Livano Comenencia ist auch ein FCZ-Spieler im Team des früheren niederländischen Bondscoach Dick Advocaat vertreten – beim 2:0-Sieg gegen Jamaika ist er gar Torschütze. «Es ist eine Ehre, für die Insel zu spielen», sagt Comenencia. Allerdings seien sie «noch lange nicht am Ziel». Das Erfolgsgeheimnis: «Wir sind einfach eine Familie.»

XXL-WM macht es möglich

Es gibt aber noch einen weiteren Grund, weshalb Curaçao von der WM träumen darf. 48 Teams qualifizieren sich für die WM 2026 und mit den Gastgebern USA, Mexiko und Kanada sind bereits drei mögliche Qualifikationsgegner direkt für das Turnier qualifiziert.

In der Nacht auf Mittwoch könnte Curaçao mit einem Sieg gegen Trinidad und Tobago den nächsten Schritt Richtung WM machen. FCZ-Spieler Comenencia weiss, dass es kein Selbstläufer wird: «Wir müssen einfach alle drei gewinnen. Nicht mehr und nicht weniger.»

Trainer Advocaat spricht von einer «einzigartigen Truppe». Besonders das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Leidenschaft des Teams seien «beeindruckend», so der 78-Jährige weiter.

«Slowenien ist stärker einzuschätzen als noch im ersten Duell»

«Slowenien ist stärker einzuschätzen als noch im ersten Duell»

Mit einem weiteren Sieg in der WM-Qualifikation gegen Slowenien und etwas Schützenhilfe der Schweden könnte sich die Schweiz das WM-Ticket schon am Montagabend sichern. blue Sport Redaktor Jan Arnet mit seiner Einschätzung vor Ort.

13.10.2025

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Die Schweizer Nati ist in der WM-Qualifikation voll auf Kurs und könnte sich das Ticket für die WM 2026 theoretisch schon am Montag sichern. Ruben Vargas sagt vor dem Slowenien-Spiel: «Wir harmonieren sehr gut, es macht einfach Spass.»

12.10.2025

Mehr Videos