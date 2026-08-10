Für die Rote Karte im Spiel gegen Lausanne-Sport wird Edimilson Fernandes für zwei Spiele gesperrt. Dies teilt die Disziplinarkommission der Swiss Football League mit.

Damit muss YB im kommenden Cupspiel gegen Liestal sowie im anschliessenden Meisterschaftsspiel gegen Vaduz auf den Mittelfeldspieler verzichten. Für das Heimspiel gegen den FC Basel am Samstag, 29. August, steht Fernandes wieder zur Verfügung.