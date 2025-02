Zeit abgelaufen: Brian Priske steht nicht mehr an der Seitenlinie von Feyenoord Rotterdam Keystone

Feyenoord Rotterdam entlässt zwei Tage vor dem Champions-League-Playoff seinen Trainer Brian Priske.

Feyenoord und sein dänischer Trainer haben sich «in beiderseitigem Einvernehmen» getrennt, erklärte der Verein in seiner Pressemitteilung. Priske hatte im letzten Sommer nach erfolgreicher Arbeit bei Sparta Prag in die Niederlande gewechselt.

«Die Gründe für den Abgang des Cheftrainers sind sehr unregelmässige Ergebnisse und ein Mangel an Chemie», schrieb der Verein. Feyenoord spielt eine gute Saison in der Champions League und empfängt am Mittwoch die AC Milan im Hinspiel der Playoffs. In der heimischen Meisterschaft belegt man jedoch nur den 5. Platz.

Feyenoord hofft, am Dienstag eine Interimslösung benennen zu können.