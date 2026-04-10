  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM26 FIFA lehnt Irans Wunsch nach WM-Spielen in Mexiko ab

SDA

10.4.2026 - 20:06

FIFA-Präsident Gianni Infantino pocht auf eine WM-Teilnahme des Irans
FIFA-Präsident Gianni Infantino pocht auf eine WM-Teilnahme des Irans
Keystone

Trotz des Krieges zwischen den Ländern sollen die Vorrundenspiele des Irans wie geplant in den USA stattfinden. Mexikos Präsidentin Sheinbaum nennt logistische Gründe für den Entscheid der FIFA.

Keystone-SDA

10.04.2026, 20:06

10.04.2026, 20:17

Die Spiele der iranischen Nationalmannschaft bei der WM im Sommer werden trotz des Krieges im Nahen Osten nicht von den USA nach Mexiko verlegt. Die FIFA habe sich dagegen entschieden, erklärte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum. Angesichts des Krieges wollte der Iran seine drei Vorrundenpartien nicht in den USA austragen, die die islamische Republik militärisch angegriffen haben.

«Die FIFA entschied schliesslich, dass die Spiele nicht von ihren ursprünglichen Austragungsorten verlegt werden können», sagte Sheinbaum auf einer Pressekonferenz. Aus Sicht des Weltverbands hätte dies «einen enormen logistischen Aufwand» bedeutet, sagte die Staatschefin. Die FIFA hatte sich schon zuvor zurückhaltend zu dem Wunsch des Iran geäussert.

Die WM in Mexiko, Kanada und den USA wird am 11. Juni in dem Azteken-Stadion in Mexiko City mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika eröffnet. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte auf eine Teilnahme des Irans an der Fussball-WM im Sommer gedrängt. «Wir wollen, dass Iran spielt, Iran wird bei der WM spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A», sagte der Walliser.

Meistgelesen

Wie Harry und Queen Elizabeth II. über das Hochzeitsdiadem von Meghan stritten
Trump: Iraner sind nur noch am Leben, «um zu verhandeln»
Bub (9) nackt und unterernährt in Kleinbus entdeckt
Bar-Betreiber Moretti «zu krank» für Anhörung – TV-Team erwischt ihn beim Arbeiten
Schweizer Soldaten posieren mit Rhodesien-Flagge

Videos aus dem Ressort

GC-Sportchef Sutter verzichtet auf Jobgarantie für Trainer Messner

GC-Sportchef Sutter verzichtet auf Jobgarantie für Trainer Messner

10.04.2026

Sutter: «Selbst wenn wir den Cup gewinnen und die Klasse halten, bin ich nicht zufrieden»

Sutter: «Selbst wenn wir den Cup gewinnen und die Klasse halten, bin ich nicht zufrieden»

10.04.2026

GC-Sportchef Sutter: «Das Team muss sich das Glück verdienen»

GC-Sportchef Sutter: «Das Team muss sich das Glück verdienen»

Vor dem kapitalen Kellerduell gegen Winterthur spricht GC-Sportchef Alain Sutter an einer Pressekonferenz über den Austausch mit der Mannschaft.

10.04.2026

GC-Sportchef Sutter verzichtet auf Jobgarantie für Trainer Messner

GC-Sportchef Sutter verzichtet auf Jobgarantie für Trainer Messner

Sutter: «Selbst wenn wir den Cup gewinnen und die Klasse halten, bin ich nicht zufrieden»

Sutter: «Selbst wenn wir den Cup gewinnen und die Klasse halten, bin ich nicht zufrieden»

GC-Sportchef Sutter: «Das Team muss sich das Glück verdienen»

GC-Sportchef Sutter: «Das Team muss sich das Glück verdienen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Gerüchte über Gattusos Nachfolge. Wird Guardiola zum Retter des italienischen Fussballs?

Gerüchte über Gattusos NachfolgeWird Guardiola zum Retter des italienischen Fussballs?

Zusammenbruch beim Lauftraining. Polens Co-Trainer Magiera mit 49 Jahren verstorben

Zusammenbruch beim LauftrainingPolens Co-Trainer Magiera mit 49 Jahren verstorben

Italienische Nationalmannschaft. U21-Coach Baldini übernimmt für Juni-Testspiele

Italienische NationalmannschaftU21-Coach Baldini übernimmt für Juni-Testspiele