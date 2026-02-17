  1. Privatkunden
Weitere Staatsbürgerschaft für FIFA-Boss Gianni Infantino: «Ich bin stolz, Libanese zu sein»

dpa

17.2.2026 - 13:02

Gianni Infantino posiert mit Libanons Staatspräsident Joseph Aoun.
Gianni Infantino posiert mit Libanons Staatspräsident Joseph Aoun.
Keystone

Es ist nicht einfach, die libanesische Staatsbürgerschaft zu bekommen. FIFA-Präsident Infantino hat es dennoch geschafft. Mit Hilfe von ganz oben.

DPA

17.02.2026, 13:02

17.02.2026, 13:10

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist dank einer für ihn angewendeten Ausnahmeregel nun offiziell auch Staatsbürger des Libanons. «Es war mir eine Ehre, in Beirut zu sein, um meinen libanesischen Pass vom Ministerium für Inneres und Stadtverwaltungen entgegenzunehmen», schrieb der 55-jährige Schweizer Fussballfunktionär in der Nacht zu Dienstag auf seinem Instagram-Account. Betitelt war sein Post mit der Überschrift: «STOLZ, LIBANESE ZU SEIN – OFFIZIELL!»

Dazu veröffentlichte Infantino einen Videoclip, in dem er – auf Englisch – seine Liebe zu dem arabischen Mittelmeerstaat erklärt, sich Fingerabdrücke für den Pass nehmen lässt und diesen dann strahlend vorzeigt. Unter dem Beitrag heisst es: «Ich liebe Libanon und fühle mich in diesem wunderschönen Land zu Hause!»

Infantino wurde als Sohn italienischer Einwanderer in der Schweiz geboren und ist mit einer Libanesin verheiratet. Der Präsident des libanesischen Fussballverbands, Haschem Haida, hatte ihm bereits vor Monaten zur Verleihung der Staatsbürgerschaft durch Staatspräsident Joseph Aoun gratuliert. Aoun hatte Infantino aufgefordert, die notwendigen Schritte für eine Einbürgerung zu vollziehen.

Ausnahme für den FIFA-Präsidenten

Normalerweise können libanesische Frauen nach libanesischem Recht ihre Staatsbürgerschaft nicht an ihre ausländischen Ehemänner und Kinder weitergeben. Aber Aoun machte für Infantino eine Ausnahme und gewährte ihm und seinen Familienmitgliedern die Staatsbürgerschaft.

Libanesische Männer, die mit ausländischen Frauen verheiratet sind, geben ihre Staatsangehörigkeit automatisch an ihre Kinder weiter, während ihre Ehefrauen erst nach einer bestimmten Zeit der Ehe Anspruch auf die Staatsbürgerschaft haben.

«Verbot hat nichts gebracht». Infantino will Russland zurück auf die Fussball-Bühne holen

«Verbot hat nichts gebracht»Infantino will Russland zurück auf die Fussball-Bühne holen

Im November hatte Infantino auf die Frage, wie die FIFA dem von Krieg und Krisen gebeutelten Land helfen könne, geantwortet, man prüfe den Bau eines modernen Fussballstadions für 20.000 oder 30.000 Zuschauer, in dem die Nationalmannschaft Länderspiele austragen könne. Die Menschen im Libanon verdienten das.

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

FIFA-Chef Gianni Infantino brüstet sich mit hervorragend laufenden Ticketverkäufen für die kommende WM.

23.01.2026

