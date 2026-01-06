  1. Privatkunden
Nach Angriff auf Venezuela FIFA schweigt zu Trumps Friedenspreis 

Syl Battistuzzi

6.1.2026

BFF: FIFA-Boss Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump.
BFF: FIFA-Boss Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump.
IMAGO/Kyodo News

Vor einem Monat verlieh die FIFA Donald Trump einen Friedenspreis. Obwohl der US-Präsident nun Militärschläge gegen Venezuela ausführte, schweigt der Weltfussballverband offenbar.

Syl Battistuzzi

06.01.2026, 06:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem US-Angriff auf Venezuela wächst die Kritik an der FIFA für ihre Friedenspreisverleihung an Präsident Donald Trump.
  • Während sich die UNO  besorgt über Verstösse gegen das Völkerrecht zeigt, verzichtet die FIFA offenbar auf eine Stellungnahme.
  • Der «FIFA-Friedenspreis» für Trump bleibt rätselhaft, da weder Kriterien noch Hintergründe öffentlich gemacht wurden.
Mehr anzeigen

Am Wochenende sind beim US-Angriff auf Venezuela mindestens 80 Menschen getötet worden. Bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats erklärte Generalsekretär António Guterres, er sei «zutiefst besorgt darüber, dass die Regeln des Völkerrechts nicht eingehalten wurden.»

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro und seine Frau wurden bei der Militär-Operation festgenommen und nach New York gebracht, wo sie wegen Drogen- und Waffenhandels angeklagt wurden.

Nicht nur Venezuela ist dabei im Visier von US-Präsident Donald Trump. Auch Kolumbien droht er unverhohlen mit einem möglichen Militäreinsatz. Zudem will Trump sich Grönland bemächtigen. 

Seine Handlungen stehen also diametral zur Auszeichnung, die Trump Anfang Dezember erhielt. Bei der WM-Auslosung – die USA sind zusammen mit Mexiko (!) und Kanada Gastgeber – wurde der US-Präsident Donald Trump mit dem FIFA-Friedenspreis ausgezeichnet. Der «FIFA-Friedenspreis – Fussball verbindet die Welt» wurde dabei erstmals vergeben. Welche Kriterien für die Auszeichnung angewendet wurden, bleibt ein Geheimnis.  

Infantino zu Trump: «Sie können immer auf meine Unterstützung zählen»

Eine Trophäe für sich war das Ziel von Trump, der zuvor lange mit dem Friedensnobelpreis geliebäugelt hatte, aber schliesslich leer ausging – Infantino bedauerte das öffentlich.

«Ein historischer Fehler». Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid

«Ein historischer Fehler»Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid

In einer überschwänglichen Zeremonie bekam Trump die neue Friedenstrophäe zusammen mit einer Medaille und einer Urkunde. «Sie können immer auf meine Unterstützung zählen», sagte Infantino zu Trump. Als der US-Präsident sich die Medaille um den Hals hängte, bezeichnete er die Auszeichnung als «eine der grössten Ehren meines Lebens».

Die im Nachhinein umso absurdere Zeremonie hat auch «The Telegraph» dazu veranlasst, bei der FIFA wegen des Friedenspreises nachzufragen. Laut der britischen Zeitung sollen FIFA-Mitarbeiter bestätigt haben, dass es diesbezüglich keine Kommunikation geben werde. 

Gesprochen hat «The Telegraph» dafür kürzlich mit Infantino-Vorgänger Sepp Blatter. «Mein Nachfolger, ich weiss wirklich nicht, ob es Trump oder Infantino ist», meinte der 89-Jährige. 

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Ein ereignisreiches Sportjahr 2025 ist zu Ende, doch auch im neuen Jahr stehen viele Highlights auf dem Programm. Hier sind – mit aufgesetzter Schweizer Brille – unsere Wunsch-Schlagzeilen für 2026.

29.12.2025

