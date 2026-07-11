Bei dieser WM wird sogar der Final-Rasen verkauft. Schon mehr als eine Woche vor dem Endspiel können Fussball-Fans im Shop des Weltverbands Fifa Teile des Spielfelds erwerben, auf dem am 19. Juli in East Rutherford um den Pokal gespielt wird.

Am 19. Juli steigt in East Rutherford das WM-Endspiel. Fans können sich Teile des Spielfelds als Andenken sichern, doch kostenlos ist das natürlich nicht. (Archivbild)

Für umgerechnet jeweils rund 360 Franken bietet die Fifa die kleinen Rasenstücke zum Erwerb an. Der Verband weist extra darauf hin, dass die Einzelteile erst nach der Partie verschickt werden – und nach derzeitigem Stand nur in den USA, nach Grossbritannien und Europa.

Die Rasenteile seien dauerhaft konserviert in einem hochwertigen Acrylblock und mit einem USB-Stick mit Echtheitszertifikat kombiniert. Jedes Exemplar würdige «eines der grössten Sportereignisse der Welt», hiess es weiter. Auf der Homepage des Herstellers werden zudem noch weitere Editionen des Souvenirs angeboten – mit zusätzlichen Extras und in der teuersten Kategorie sogar für rund 2300 Franken pro Stück.