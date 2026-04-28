Weniger Gefahr für eine Gelbsperre: Hier wird Argentiniens Lionel Messi (l) bei der WM 2022 von Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz verwarnt. (Archivbild) Bild: Ricardo Mazalan/AP/dpa

Bislang wurden Gelbe Karten bei einer WM erst nach dem Viertelfinale gestrichen. Durch die höhere Anzahl an Spielen drohten nun mehr Sperren – das will die FIFA mit einer neuen Regelung verhindern.

DPA dpa

Der Fussball-Weltverband FIFA entschärft die Regeln für Sperren durch Gelbe Karten bei der Weltmeisterschaft in anderthalb Monaten. Die Verwarnungen sollen nicht nur wie bislang üblich nach den Viertelfinals, sondern erstmals bereits nach den drei Gruppenspielen gestrichen werden. Diese Regelung soll bei der heutigen Sitzung des FIFA-Councils bestätigt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Zuerst hatte die britische BBC darüber berichtet.

Im Normalfall sind Spieler nach der zweiten Gelben Karte im Turnierverlauf für eine Partie gesperrt. Durch die Ausweitung der WM in den USA, Kanada und Mexiko vom 11. Juni bis 19. Juli von 32 auf 48 Teams kommt eine weitere K.-o.-Runde mit 32 Mannschaften hinzu. Damit erhöht sich die Gefahr für die Spieler, gelbgesperrt aussetzen zu müssen und beispielsweise im Halbfinale zu fehlen. Dem soll die neue Regelung nach dpa-Informationen entgegenwirken.

Kein zweiter Fall Ballack

Bereits in der Vergangenheit waren Gelbe Karten nach dem Viertelfinale gestrichen worden. Damit wurde verhindert, dass sich ein Fall wie bei Michael Ballack wiederholt. Der einstige deutsche Nationalmannschaftskapitän war bei der WM 2002 im Finale gegen Brasilien ausgefallen, nachdem er im Halbfinale gegen Südkorea verwarnt worden war.

Zuletzt hatte sich Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany von der Europäischen Fussball-Union (UEFA) eine Aufweichung der Regel für Gelbsperren in der Champions League gewünscht. Dort werden die Verwarnungen auch nach dem Viertelfinale gestrichen.

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