Die Schweiz ist nach dem Erreichen des EM-Viertelfinals in der FIFA-Weltrangliste zurück in den Top 15. Das Team von Murat Yakin klettert um vier Plätze nach oben und reiht sich hinter Marokko ein.

Die neu auf Platz 15 geführte Schweiz hat durch die beiden Siege gegen Ungarn und Italien sowie dem Unentschieden gegen den Gastgeber an der Endrunde in Deutschland die USA, Mexiko, Japan und den Senegal in der Rangliste überholt. Deutschland gewinnt drei Plätze und belegt neu Rang 13.

An der Spitze des Rankings steht unverändert Argentinien. Hinter dem Weltmeister und Copa-America-Sieger reihen sich Frankreich sowie neu Spanien ein. Der Europameister klettert durch den Titelgewinn fünf Plätze nach oben. Direkt hinter den Iberern hat sich EM-Finalist England eingereiht. Die Briten überholten den Rekordweltmeister Brasilien, der bei der Copa America enttäuschte.

Dänemark (21.) und Serbien (32.), in der Nations League neben Spanien Gruppengegner der Schweiz, erfuhren im Ranking keine Veränderungen.

