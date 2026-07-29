War Breel Embolos Platzverweis im WM-Viertelfinal regelwidrig oder korrekt? Das IFAB ordnet den Entscheid als nicht regelkonform ein, die FIFA widerspricht entschieden. Auch Schiri João Pinheiro meldet sich zu Wort.

Breel Embolo kann es nicht fassen: Schiedsrichter João Pinheiro stellt ihn im WM-Viertelfinal vom Platz.

Darum geht’s Der Platzverweis gegen Breel Embolo bleibt umstritten: IFAB und UEFA halten den VAR-Eingriff nach geltendem Regelwerk für nicht zulässig.

Die FIFA widerspricht und erklärt, der VAR habe einen Tatsachenfehler bei der Spielerverwechslung korrigiert. Embolos Schwalbe sei unbestritten und der Eingriff korrekt gewesen.

Schiedsrichter João Pinheiro verteidigt sein Vorgehen und betont, entscheidend sei die Korrektur der falschen Verwarnung gewesen. Zusammenfassung erstellt mit

Der Platzverweis gegen Breel Embolo im WM-Viertelfinal der Nati gegen Argentinien sorgt weiter für Diskussionen. Nachdem das International Football Association Board (IFAB) klargestellt hatte, dass die Gelb-Rote Karte nach geltendem Regelwerk nicht hätte ausgesprochen werden dürfen, widersprechen nun sowohl die FIFA als auch Schiedsrichter João Pinheiro dieser Einschätzung.

Wie «The Athletic» am Dienstag unter Berufung auf das IFAB berichtete, war das Vorgehen des Video Assistant Referee (VAR) im Fall Embolo nicht von den aktuellen Regeln gedeckt. Unterstützung erhielt diese Sichtweise auch von der UEFA. «Der VAR soll das Spiel nicht neu pfeifen, sondern ist eine unverzichtbare Unterstützung für die Schiedsrichter, die im Mittelpunkt aller Entscheidungsfindung stehen müssen», teilte der europäische Verband mit.

Die FIFA weist die Kritik jedoch zurück. In einer Stellungnahme auf X betont der Weltverband, die Auslegung der sogenannten «Mistaken Identity»-Regel sei während der gesamten WM einheitlich umgesetzt worden. In zwei Situationen sei ein Spieler irrtümlich für ein verwarnungswürdiges Vergehen verantwortlich gemacht worden.

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Nach Darstellung der FIFA griff der VAR deshalb auch in der Szene um Breel Embolo ein, um diesen Tatsachenfehler zu korrigieren. Dass Embolo eine Schwalbe begangen habe, stehe dabei ausser Frage. Ziel des Eingriffs sei gewesen, zu verhindern, dass ein Gegenspieler zu Unrecht verwarnt werde und daraus weitere Folgen entstünden – etwa ein Platzverweis nach einer zweiten Gelben Karte oder eine Sperre wegen zu vieler Verwarnungen.

Aus Sicht des Weltverbands liegt deshalb weder ein Fehler des Unparteiischen noch des VAR vor. «Vielmehr hat die Entscheidung dazu gedient, Gerechtigkeit wiederherzustellen.» Gleichzeitig verweist die FIFA darauf, dass sie ihre Auslegung mit dem IFAB abgestimmt habe. Dieses habe signalisiert, dass der Ansatz zulässig sei und bei künftigen Anpassungen des VAR-Protokolls berücksichtigt werden könne.

Schiri Pinheiro verteidigt Entscheid

Auch João Pinheiro verteidigt sein Vorgehen. Im Gespräch mit dem portugiesischen Fernsehsender Canal 11 erklärt der Schiedsrichter, der entscheidende Punkt sei nicht Embolos zweite Gelbe Karte gewesen, sondern die Berichtigung eines Tatsachenfehlers durch den VAR.

Pinheiro war zunächst davon ausgegangen, dass Leandro Paredes das Foul begangen hatte, und verwarnte deshalb den falschen Spieler. Erst nach der Überprüfung habe sich gezeigt, dass Embolo eine Schwalbe begangen hatte. «Es geht nicht nur um die zweite Gelbe Karte – ich hätte genau gleich entschieden, wenn es die erste Gelbe gewesen wäre», sagte Pinheiro.

Die von der FIFA praktizierte Auslegung der «Mistaken Identity»-Regel hält der Portugiese für sinnvoll. Sie ermögliche es, eine irrtümlich gegen den falschen Spieler ausgesprochene Verwarnung nachträglich dem tatsächlichen Verursacher zuzuteilen. Dass der Fall international so viel Aufmerksamkeit erhielt, liege vor allem daran, dass die korrigierte Verwarnung für Embolo unmittelbar den Platzverweis zur Folge hatte.

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