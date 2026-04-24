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WM26 FIFA-Zweitmarkt: Ein WM-Ticket für fast 2 Millionen Franken?

SDA

24.4.2026 - 02:09

Der Final der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wird am 19. Juli im MetLife Stadium ausgetragen. (Archivbild)
Der Final der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wird am 19. Juli im MetLife Stadium ausgetragen. (Archivbild)
Keystone

Tickets für die Fussball-WM können auf der offiziellen FIFA-Plattform zu beliebigen Preisen verkauft werden. Zuletzt wurden Tickets für fast 2 Millionen Franken zum Weiterverkauf angeboten.

Keystone-SDA

24.04.2026, 02:09

Auf der offiziellen Weiterverkaufsseite des Fussball-Weltverbands standen am Donnerstag (Ortszeit) vier Eintrittskarten für das Finalspiel im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks zum Preis von jeweils 2'299'998,85 US-Dollar zum Verkauf – das entspricht rund 1,8 Millionen Franken je Ticket.

Der Original-Preis für die vier Tickets betrug jeweils 8860 Dollar. Eingestellt waren die Tickets für einen Basispreis von 1'999'999 Dollar, dazu kommen 15 Prozent Gebühren der FIFA in Höhe von 299'999,85 Dollar. Die Tickets sind in der viertletzten Reihe von Block 124, einem Block im Unterrang seitlich versetzt hinter dem Tor.

Der Weltverband lässt Ticket-Inhaberinnen und -Inhaber ihre Karten auf der Plattform zu einem beliebigen Preis weiterverkaufen. Einschränkungen gibt es – wegen der dortigen Gesetzeslage – nur für Spiele in Mexiko. Verkäufer und Käufer müssen jeweils 15 Prozent Gebühren an die FIFA bezahlen. Sollte die vier Karten also zum aufgerufenen Preis einen neuen Besitzer finden, verdient die FIFA daran gut mit.

Das Modell für den Zweitmarkt entspreche den gängigen Praktiken auf dem Ticketmarkt für grosse Sportveranstaltungen in den Gastgeberländern, verteidigte sich die FIFA zuletzt in einer Stellungnahme, nachdem Kritik an den horrenden Preisen aufgekommen war. Im Gegensatz zu gewinnorientierten Drittanbietern von Ticketmarktplätzen würden die FIFA-Einnahmen über die 211 Mitgliedsverbände in die weltweite Entwicklung des Fussballs reinvestiert.

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