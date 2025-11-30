Steht vor der Krönung seiner Zeit in den USA: Lionel Messi mit Inter Miami Keystone

Im Playoff-Final der nordamerikanischen MLS kommt es zum Duell zwischen Inter Miami mit Lionel Messi und den Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller.

Keystone-SDA SDA

Nach zehn Meistertiteln mit Barcelona in Spanien und deren zwei in Frankreich mit Pais Saint-Germain winkt Lionel Messi die Chance auf einen ersten Titel in Nordamerika.

Im Halbfinal der Major League Soccer (MLS) liess Inter Miami dem New York City FC mit 5:1 keine Chance. Der Argentinier Tadeo Allende brillierte mit einem Hattrick der 38-jährige Messi lieferte einen Assist.

Ähnlich klar war der zweite Halbfinal. Die Vancouver Whitecaps führten auswärts gegen San Diego bereits zur Pause mit 3:0 und setzten sich am Ende 3:1 durch. Thomas Müller erhält damit die Chance, nach 13 Meistertitel mit Bayern München gleich seine erste Saison in Nordamerika zu krönen.

Für den Final reisen die Kanadier am kommenden Samstag nach Fort Lauderdale, der Heimstätte von Inter Miami in Florida.