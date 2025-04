Nach Verlängerung: Barcelona gewinnt Pokalfinale gegen Real 27.04.2025

In einer wilden Nacht von Sevilla gewinnt der FC Barcelona das Pokal-Finale gegen Real Madrid. Für Aufregung sorgt am Ende ein Ausraster von Antonio Rüdiger.

DPA, S. Battistuzzi dpa

In der Wut über die zerplatzte Titelchance brannten Antonio Rüdiger die Sicherungen durch. Tobend vor der Ersatzbank war Real Madrids Abwehrspieler kaum von einem Betreuer zu bändigen, als er seinem unbändigen Ärger über den Schiedsrichter bei der dramatischen Pokal-Finalniederlage gegen den FC Barcelona freien Lauf liess.

Einen Gegenstand, wohl mehrere Eiswürfel, habe Rüdiger Sekunden vor Ende der Verlängerung nach ihm geworfen, vermerkte der schon vorher umstrittene Referee in seinem Bericht.

«Es gibt definitiv keine Entschuldigung für mein Verhalten gestern Abend. Das tut mir sehr leid. Wir haben ab der 2. Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht – nach 111 Minuten war ich nicht mehr in der Lage, meiner Mannschaft zu helfen, und vor dem Schlusspfiff habe ich einen Fehler gemacht. Nochmals Entschuldigung an den Schiedsrichter und an alle, die ich gestern Abend enttäuscht habe», schrieb Rüdiger am Sonntag in den sozialen Medien.

The Rüdiger clip is even funnier if you understand German



"Du Missgeburt" = you miscarriage

"Du Hurensohn" = you son of a b*tch pic.twitter.com/QGfTFua2uQ — - (@MusialaEra) April 26, 2025

Ancelotti-Aus besiegelt?

Der aufgebrachte deutsche Nationalspieler sah die Rote Karte, ein paar Augenblicke später war das 2:3 gegen den ewigen Rivalen aus Barcelona besiegelt. Dahin war nach dem Aus gegen Arsenal in der Champions League und der Pleite im Supercup gegen Barça die nächste Hoffnung auf eine Trophäe für die Königlichen.

Mit grauem Gesicht verliess Trainer Carlo Ancelotti die Arena, seine Zukunft bei Real ist trotz eines Vertrags bis 2026 ungewisser denn je. «Ich kann weitermachen oder aufhören. Das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden», sagte der Italiener, für dessen Nachfolge schon seit Monaten Leverkusens Xabi Alonso als Topfavorit gilt.

Tumulte in der Schlussphase

Der Clásico war ein echtes Spektakel. Nach Barcelonas Führung durch Pedri (28. Minute) brachten Kylian Mbappé (70.) und Aurélien Tchouameni (77.) Real in Front, Ferran Torres (84.) glich aus und sorgte für die Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte der Franzose Jules Koundé in der 116. Minute.

Am Ende kochten die Emotionen bei Real über. Als Referee Ricardo de Burgos Bengoechea den letzten Angriff der Königlichen wegen eines angeblichen Offensivfouls von Mbappé abpfiff, gab es Tumulte am Spielfeldrand. Der angeschlagen ausgewechselte Rüdiger protestierte wie einige Teamkollegen mit wilden Gesten, riss sich in Rage die Eisbeutel von den lädierten Knien.

Auch Lucas Vazquez und Jude Bellingham sahen wegen ihrer Schimpftiraden noch Rot vom Schiedsrichter. Der Unparteiische hatte schon vor dem Finale im Fokus gestanden, als er bei einer Pressekonferenz unter Tränen über den von Real Madrid ausgeübten Druck und die Folgen für sich und seine Familie berichtet hatte.

Real hatte daraufhin alle obligatorischen Termine vor dem Endspiel abgesagt und den Referee für «inakzeptabel» bezeichnet. Sogar ein Boykott des Finals stand im Raum, ehe Real in einer weiteren Mitteilung versicherte, aus Respekt vor den Fans antreten zu wollen.

Die Szenen in der Verlängerung dürften indes nicht zur Beruhigung in der Schiedsrichter-Affäre beigetragen haben. Und Rüdiger droht eine längere Sperre wegen seines Ausrasters.