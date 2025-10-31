VV Hoogeveen macht die Cup-Sensation perfekt. Instagram

Gersom Klok ist Fitnesstrainer beim niederländischen Profi-Verein FC Emmen, spielt aber auch selbst Fussball. Im Cup trifft er mit seinem Amateur-Klub auf seinen Arbeitgeber – und kegelt diesen raus!

Im Cup gewinnt der Amateur-Klub VV Hoogeveen gegen den Profi-Verein FC Emmen (2. Liga) 1:0. Eine faustdicke Überraschung! Doch es versteckt sich eine noch verrücktere Geschichte dahinter. Beim Viertligisten spielt ein gewisser Gersom Klok, der sich seinen Lebensunterhalt als Fitnesscoach verdient. Als Fitnesscoach des FC Emmen!

«Für den Verein ist das ein historischer Moment – und ich bin jetzt ein Teil davon», sagt der Aussenverteidiger nach der Partie gegenüber «ESPN». Lag es vielleicht daran, dass die Spieler des FC Emmen nicht fit genug waren? Wohl kaum. Und so fürchtet sich Klok auch nicht vor möglichen Konsequenzen. Mit einem Schmunzeln im Gesicht sagt der 35-Jährige: «Ich glaube nicht, dass sie mir etwas übel nehmen werden. Natürlich wird es hin und wieder mal einen Seitenhieb geben. Das gehört auch dazu.»

